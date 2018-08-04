Макгрегор и Нурмагомедов договорились о бое: известна дата
Бой чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.
Этот бой должен стать самым ожидаемым событием года и пройдет в рамках UFC 229.
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Макгрегор не выступал в UFC с 2016 года. Он покинул Октагон ради боя против Флойда Мейвезера в боксерском ринге, который ирландец проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде.
Нурмагомедов последний бой провел 7 апреля, победив в титульном поединке американского риэлтора Эла Яквинту.
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Источник: 24 Канал
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