Они относятся к категории услуг "Подготовка тела к погребению". Распоряжение об изменениях цен подписала директор Департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева.

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Цена макияжа, стрижки и бальзамирования

Этот документ создали еще 31 августа. Он вступил в действие после публикации в СМИ. Список "декоративных" услуг морга:

Стрижка – 521 гривна 59 копеек.

Косметология тела покойного (лицо, руки) – 628 гривен 42 копейки.

Общая подготовка к погребению (лицо, руки, волосы) – 730 гривен 84 копейки.

Бальзамирование тела – 1 404 гривны 16 копеек.

Что такое бальзамирование Процесс пропитывания тканей трупа веществами, уничтожающими микробов. Это необходимо, чтобы предотвратить гниение, а также остановить посмертное разрушение тканей, которое происходит после смерти.



По большей части это делают для длительной транспортировки умерших, а также для преподавания анатомии.



Информация взята из Процесс пропитывания тканей трупа веществами, уничтожающими микробов. Это необходимо, чтобы предотвратить гниение, а также остановить посмертное разрушение тканей, которое происходит после смерти.По большей части это делают для длительной транспортировки умерших, а также для преподавания анатомии.Информация взята из Википедии

Что еще подорожало

Конечно, в Патологоанатомическом бюро есть и другие платные услуги, которые оказывают эксперты. В общем в списке их 93, и цены колеблются от 214 до 563 гривен.

Преимущественно там указаны исследования отдельных органов или частей трупа. Цена также отличается, если в теле были воспалительные процессы. Однако дороже всего в учреждении, как и до увеличения цен, проходить интернатуру. Там это сейчас стоит 12 600 гривен.