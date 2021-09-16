Они относятся к категории услуг "Подготовка тела к погребению". Распоряжение об изменениях цен подписала директор Департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева.
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Цена макияжа, стрижки и бальзамирования
Этот документ создали еще 31 августа. Он вступил в действие после публикации в СМИ. Список "декоративных" услуг морга:
- Стрижка – 521 гривна 59 копеек.
- Косметология тела покойного (лицо, руки) – 628 гривен 42 копейки.
- Общая подготовка к погребению (лицо, руки, волосы) – 730 гривен 84 копейки.
- Бальзамирование тела – 1 404 гривны 16 копеек.
Что такое бальзамированиеПроцесс пропитывания тканей трупа веществами, уничтожающими микробов. Это необходимо, чтобы предотвратить гниение, а также остановить посмертное разрушение тканей, которое происходит после смерти.
По большей части это делают для длительной транспортировки умерших, а также для преподавания анатомии.
Информация взята из Википедии
Что еще подорожало
Конечно, в Патологоанатомическом бюро есть и другие платные услуги, которые оказывают эксперты. В общем в списке их 93, и цены колеблются от 214 до 563 гривен.
Преимущественно там указаны исследования отдельных органов или частей трупа. Цена также отличается, если в теле были воспалительные процессы. Однако дороже всего в учреждении, как и до увеличения цен, проходить интернатуру. Там это сейчас стоит 12 600 гривен.