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Макияж для жирной кожи: 6 хитростей от нежелательного блеска

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Макияж для жирной кожи
Макияж для жирной кожи / glamour.com

Обладательницы жирной кожи хорошо знают, что уже через несколько часов после нанесения макияжа он начинает размазываться по лицу и проявляется блеск. Чтобы этого избежать, можно воспользоваться несколькими секретами.

Очищение

Перед нанесением макияжа, кожа должна быть хорошо отшелушеной и абсолютно свежей.

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Увлажнение

Также перед макияжем жирную кожу нужно увлажнить, а не пытаться подсушить. Поскольку от лосьонов для жирной кожи, сальные железы начинают работать еще активнее. Поэтому уже через час после нанесения тонального средства появится нежелательный блеск.

Поэтому после умывания нанесите легкий увлажняющий крем, а через 30-40 секунд, можно приступать к макияжу.

База

База под макияж, которую еще называют праймером, обеспечит стойкость макияжа.

Тональный крем

Попробуйте тональные кремы, которые имеют матирующий эффект. Они, как правило, имеют в составе меньше масел и не забивают поры.

Когда жирный блеск таки проявился, не запудривайте его – лучше промокните чистой салфеткой.

Матирующие салфетки

Матирующие салфетки помогают быстро устранить жирный блеск и не размазать макияж. Благодаря низкой плотности и всасывающим свойствам, матирующие салфетки за секунду убирают блеск так, что даже не придется припудривать Т-зону.

Теги: LifeStyle Красота Макияж
Источник: 24 Канал
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