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      Макияж как у Тейлор Хилл: Топ-10 советов от звездного визажиста Лизы Элдридж

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      Лиза Элдридж и Тейлор Хилл
      Лиза Элдридж и Тейлор Хилл / Instagram/ @lisaeldridgemakeup

      Лиза Элдридж – известный английский визажист с опытом работы более 20 лет. Она работала с Кэти Перри, Эммой Уотсон, Камерон Диас, Тейлор Хилл и многими другими знаменитостями. Лиза точно научит, как правильно выбирать крем для лица или подчеркнуть натуральные брови.

      Больше двадцати лет назад Лиза начинала свою карьеру на телеканале ВВС. Она делала мейкап Синди Кроуфорд для обложки Elle, и после того модель еще неоднократно работала с визажисткой, самостоятельно приглашая ее к сотрудничеству. В 1998 году Лиза разрабатывала уникальную линейку косметики вместе с Shiseido. А с 2015 года официально работает креативным директором косметического бренда Lancôme.

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      К вашему вниманию предлагаем 10 самых действенных советов для создания эффектного макияжа, которые рекомендует Лиза Элдридж.

      Используйте SPF-крем с защитой 50 каждый день

      В косметичке каждой девушки просто должен быть такой крем. Его цена может быть немного дороже, чем стоит обычный крем, но для кожи – это просто необходимо.

      Праймеру быть

      Скроет недостатки кожи, продлит жизнь макияжа, минимизирует поры – в общем, универсальное средство.

      Осторожно с бровями

      Лиза отмечает, что сейчас в тренде натуральность и ей, как опытному визажисту, совсем не нравится закрашенным каждый миллиметр брови. Придать легкий тон следует так, чтобы свои волоски были заметными.

       

      Не скрывать лицо под тональным кремом

      Такой крем пришел к нам для того, чтобы скрыть мелкие недостатки и выровнять тон лица. Если на коже лица есть пигментные пятна или акне, следует нанести немножко тонального и растушевать его ворсовой косточкой. Таким способом мы лишь выровняем тон, но не зарисуем все лицо.

       

      Карандаш для ресниц – must have в косметичке

      Прокрашивать таким карандашом нужно расстояние между ресницами, пытаясь держать контур ближе к корню. Не стоит волноваться, если первая линия получится не совсем ровной. После него можно провести еще одну, толще, а затем накрасить ресницы тушью. Такой лайфхак сделает ваш взгляд еще выразительнее.

      Больше не нужно использовать щипцы для ресниц

      Для тех девушек, которые любят использовать в своем дневном макияже еще и тени, тоже есть маленький, но очень полезный совет. Хватит использовать подводку. Вместо этого можно подобрать тени в ближнем тоне к цвету туши, а во внешнем уголке глаза сделать более светлый акцент. Результат будет потрясающий.

       

      Хватит прокрашивать ресницы от кончиков

      Щеточку следует прикладывать максимально близко к корням. Задержать ее, массируя веко. Такое движение поможет прокрасить каждый раздел между ресницами и все лишние остатки туши останутся на веке. Когда они откладываются на кончиках ресниц – это выглядит некрасиво.

      Маленьким глазам – маленькие нагрузки

      Если разрез глаз у вас не очень большой, не нужно перегружать веки. Искусственно сделанные пышные ресницы в придачу с толстой линией подводки, увы, не помогут их увеличить.

      Сделать большие губы можно без хирургического вмешательства

      Есть несколько маленьких секретов, которые визуально увеличат губы. Нужно нанести тонкий слой помады на губы и стереть, оставив лишь легкий оттенок. Затем контур губ обвести карандашом более темного тона, легко соединяя с карандашом с помощью линий до середины губы.

      Для эффектного макияжа – яркая помада

      Не всегда нужно делать акцент на глаза и перегружать их тонной туши, подводки, теней или карандаша. Ресницы можно слегка накрасить, а весь акцент сделать на губы. Здесь важно не прогадать с выбором помады.

       

      Вперед покорять мир!

      Теги: LifeStyle Красота Макияж
      Источник: Elle.ua
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