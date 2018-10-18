Макияж на Хэллоуин 2018: жуткие и сексуальные образы от Беллы Хадид

Супермодель Белла Хадид и Dior Makeup презентовали короткометражный фильм, в котором звезда показала варианты макияжа для празднования Хэллоуина 2018.

Креативный директор Dior Makeup Питер Филипс представил новую видеоработу с тремя сценами. В каждой из которых Белла Хадид появляется с новым мейкапом, который прекрасно подходит для Хеллоуина.

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Так, в этот раз визажисты поэкспериментировали с геометрическими узорами на лице. Для этого они использовали белые и черные лайнеры, а также применили красный пигмент.

"Счастливого Хэллоуина", – пожелала супермодель.



Белла Хадид для Dior Makeup



Белла Хадид для Dior Makeup

Смотрите видео с Беллой Хадид в рекламе Dior: