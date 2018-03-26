Макияж на выпускной 2018: главные тренды и яркие идеи с фото и видео

Неудачный макияж на выпускной 2018 испортит вам все усилия, которые вы приложите к выбору платья и прически. Какие главные тренды господствуют в макияже в этом году и что надо знать при выборе макияжа на выпускной – читайте в материале.

Макияж на выпускной 2018: главные тренды

Выпускной 2018 – это особое событие для выпускников и этот вечер хочется помнить всю свою жизнь. А значит к выбору платья/костюма, прически и макияжа – нужно подходить с особым вниманием.

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Так же, как и на платье и прически, есть и мода на макияж. Однако не забывайте, что макияж на выпускной не должен быть слишком ярким или вульгарным. К его выбору нужно отнестись максимально ответственно.

Тренды в макияже 2018:

- натуральность или нюдовий макияж;

- максимальное сияние (блестки, глиттер);

- вечная классика – красные оттенки помад;

- графические стрелки;

- розовые акценты.

Главный тренд в макияже 2018 – натуральность

Как подготовиться к нанесению макияжа на выпускной:

- первое и главное правило подготовки к нанесению макияжа – это чистая кожа. Если у вас есть какие-то недостатки – еще не поздно сходить к косметологу, он вам посоветует как избавиться недостатков. Также попробуйте питаться правильно, так вы обезопасите себя от высыпаний или раздражений;

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- подумайте о бровях и ресницях. Сегодня в моде натуральность – поэтому брови не должны иметь четкую форму, а должны быть максимально естественными и густыми. Что касается ресниц – то сегодня есть множество процедур, с которыми ваши ресницы будут длинными и красивыми и без туши;

- перед выпускным попробуйте спать по 7-8 часов ежедневно хотя бы неделю. Мешки под глазами проще побороть именно таким методом, а не тональным кремом;

- если у вас обветренные губы – полечите их специальными бальзамами к выпускному. Так любая помада будет ровно ложиться на губы.

После того, как вы приведет свою кожу лица в порядок – любой макияж будет выглядеть красиво и ухоженно. Даже если вы будете использовать минимум косметики – вы будете выглядеть великолепно.

Макияж на выпускной 2018 – нюдовий

Натуральность всегда в моде. Естественное сияние ухоженной кожи значительно привлекательнее, чем тяжелый контуринг, который превращает лицо в подобие маски. Именно поэтому мировые визажисты не спешат отказываться от макияжа нюд.

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Макияж на выпускной 2018 – нюдовий

Нюд – это минимум косметики, но максимум ухода за кожей лица. Если косметика и присутствует, то должна быть в натуральных оттенках, наиболее близких к тону твоего лица. К тому же уже несколько сезонов в тренде держатся натуральные брови.

Главный секрет такого макияжа – создать эффект безупречности при максимальной естественности. Это удастся сделать с помощью специальных средств для маскировки недостатков кожи, при этом необходимо подчеркнуть естественное свечение, создать легкий румянец и, конечно, придать взгляду выразительности.

Как сделать нюдовий макияж на выпускной 2018: видео

Макияж на выпускной 2018 – максимальное сияние

Макияж в золотых оттенках, пожалуй, один из самых универсальных праздничных вариантов. Этот вариант макияжа подразумевает использование теней в теплых золотых оттенках с использованием глиттера или любых блесток.

Макияж на выпускной 2018 с блестками

Такой макияж будет праздничным, стильным и очень женственным. Вы можете нанести сияющие тени одного оттенка, или скомпоновать их с другими цветами. Очень оригинально смотрятся блестящие стрелки (как на нижних, так и на верхних веках). Небольшими блестками в виде звездочек можно украсить верхнее веко.

Макияж на выпускной 2018 – блестящие стрелки

Главное в этом макияже – знать меру. Не используйте слишком много блесток, ведь это сможет перегрузить ваш образ.

Как сделать макияж на выпускной 2018 с глиттером: видео

Макияж на выпускной 2018 – вечная классика

Это абсолютно беспроигрышный вариант макияжа, который никогда не выходит из моды и выглядит невероятно женственно и стильно. В таком варианте макияжа главное секретное оружие – красная помада или покрытие для губ в ярком, близком к красному, оттенке.

Относительно макияжа глаз в вечной классике вариантов несколько. Можно ограничиться тушью для ресниц и полупрозрачными тенями, а можно подчеркнуть выразительность взгляда с помощью всеми любимых стрелок.

Макияж на выпускной 2018 с красной помадой

С палитры красных оттенков на вершине популярности в 2018 – вишневый цвет. Вишневая помада может быть полупрозрачной, ближе к розовому, плотной и насыщенной. Текстура помады также может быть любой: матовой, глянцевой или с мелкими блестками.

Макияж на выпускной 2018 с красной помадой

Но помните, что ярко насыщенная помада может выглядеть не очень уместно на выпускном. поэтому рекомендуем выбрать более теплые оттенки и воспользоваться методом "омбре".

Как сделать макияж на выпускной 2018 с красной помадой: видео

Макияж на выпускной 2018 – графические стрелки

Обычные стрелки уже уходят из моды, а на их замену приходит графичность. Для создания таких заметных стрелок кроме лайнера и жидкой подводки нужно использовать насыщенные тени с плотной текстурой.

Макияж на выпускной 2018 с графическими стрелками

Нужно щедро очертить линию вдоль ресниц черными тенями с плотной текстурой. Не советуем рисовать очень грубые стрелки, ведь они обременяют образ. Лучше всего такой макияж подойдет к неклассическим платьям. Например, к платьям с перьями или кружевом. В случае классическим платьем – лучше выбрать нюдовий макияж с яркими губами.

Макияж на выпускной 2018 – розовые акценты

Розовый цвет – один из самых популярных в этом сезоне (и не только в одежде). Макияж с розовыми акцентами – очень легкий, романтичный и женственный.

Макияж на выпускной 2018 с розовыми акцентами

Для его создания понадобятся только розовые румяна, которые нужно нанести не только на скулы, но и на веки. Дополнить такой макияж лучше прозрачным блеском для губ.

Как сделать макияж на выпускной 2018 с розовыми акцентами: видео