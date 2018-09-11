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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Макияж от супермодели: Алла Костромичева показала, как сделать натуральный мейк-ап

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Алла Костромичева
Алла Костромичева / Фото из Іnstagram

Ведущая шоу "Топ-модель по-украински" и всемирно известная модель Алла Костромичева рассказала, как сделать натуральный макияж, который подойдет для повседневной жизни, а также для модельных кастингов.

Прежде всего необходимо увлажнить кожу, для этого Алла наносит легкий флюид, а потом переходит к тону.

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По словам модели, хорошая качественная основа – залог идеального макияжа, поэтому на "тоналке" не надо экономить. А вот на beauty-средствах как: карандаш для бровей, румяна, тени – можно сэкономить.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla)

Алла также пользуется хайлатейром и советует выбирать те средства, которые не содержат крупные блестки, поскольку такой блеск будет выглядеть ненатурально.

Относительно бровей, то их надо подчеркнуть по естественной линии. В этом поможет очень тоненький карандаш.

Смотрите видео, как сделать натуральный от Аллы Костромичевой:

 

Теги: LifeStyle Мода Макияж Красота
Источник: 24 Канал
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