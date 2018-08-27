Маккейн – не герой, а взятки – это нормально: новый стресс-тест для США от Трампа
Президент США Дональд Трамп продолжает удивлять американцев и весь мир своими выходками. В течение всего трех дней он успел заявить, что взятки – это нормально, отказаться официально выразить соболезнования по поводу смерти американского героя Джона Маккейна и пригрозить, что Америка исчезнет, если ему объявят импичмент.
Дональд Трамп все больше похож на человека нервозного и загнанного в угол. Это его состояние становится заметно всем – от ярых противников до столь же ярых поклонников. Недаром известный американский журнал The Time вышел в свет с обложкой, на которой был изображен американский президент в затопленном наводнением Овальном кабинете, где Трамп лихорадочно выгребает на поверхность, покинув свое президентское кресло...
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Even in a presidency punctuated by surreal moments, it was a stunning scene. Michael Cohen, the President’s longtime personal lawyer, pleaded guilty on Aug. 21 to eight felony counts, including arranging payments during the 2016 campaign to suppress two women’s accounts of alleged extramarital affairs with Donald Trump. “I participated in this conduct,” Cohen avowed, “in coordination with and at the direction of” Trump himself. With that extraordinary statement, he implicated the President of the United States in a federal crime—to be violating campaign-finance laws—“principal purpose,” of which he said, was to influence an election that #Trump won by only 78,000 votes in three states. The courtroom drama brought all the President’s legal and political problems together in a single supernova. It highlighted Trump’s sordid history with #women, his willingness to blur the lines between business and #politics, and growing fallout from the investigation led by special counsel Robert Mueller, who referred the Cohen case to federal prosecutors. The explosion came minutes after Trump’s onetime campaign chairman Paul Manafort was convicted on eight counts of tax evasion and bank fraud in a case prosecuted by Mueller’s deputies. Tuesday was arguably the most pivotal day in this presidency, and the consequences are only beginning to kick in. Read this week’s full cover story on TIME.com. Illustration by @obrienillustration for TIME; animation by @brobeldesign
The Time по сути утопил Трампа на своей новой обложке
Хороший адвокат – плохой адвокат
В течение трех дней хозяин Белого дома успел сделать три, мягко говоря, странных заявления, причем два – в одном-единственном интервью. Общаясь с журналистами самого верного ему телеканала Fox News, он заявил, что его бывший "придворный" адвокат Майкл Коэн, который дал против него показания, на самом деле солгал под присягой. Речь идет о "выплатах за молчание", которые, по словам Коэна, тот предоставил двум бывшим любовницам Трампа (порнозвезде Сторми Дэниэлс и экс-модели Playboy Карен Макдугал), чтобы они не рассказывали о давних интимных связях с главой Белого дома.
Трамп заявил, что, во-первых, эти выплаты были сделаны не по его приказу, а он узнал о них постфактум, после того, как Коэн уже отдал деньги женщинам. Во-вторых, подчеркнул президент, эти деньги были выплачены не из его предвыборного фонда – это, мол, были его собственные средства.
Подобные заявления Трамп делал в собственном Твиттере еще накануне этого интервью. Только Майкл Коэн под присягой дал свои показания, как из Белого дома посыпались твиты.
Если кто ищет себе хорошего адвоката – я бы посоветовал отказаться от услуг Майкла Коэна, – написал Трамп.
If anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don’t retain the services of Michael Cohen!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 серпня 2018 р.
Или же другие сообщения, вроде таких: "Коэн придумывает себе небылицы, чтобы заключить сделку со следствием". "Я ни о чем не знал – это все охота на ведьм!"
Сомнительна сама идея, что Коэн или кто-нибудь другой пользовался таким всеобъемлющим доверием Трампа, что мог выплачивать из его собственного кошелька значительные денежные суммы, не спросив перед тем согласия владельца. Но откровенно отвратительным кажется послание Трампа о том, что если речь идет о собственных деньгах, то с ними можно делать что угодно. В частности – платить взятки, деньги за молчание и все такое. Такие мысли главы Белого дома могут многое объяснить о правовом мышлении человека, который официально считается гарантом американских законов. Впрочем, Трампу к подобному не привыкать, вспомнить только, как он недавно заявил, что "получать компромат о противниках от россиян – это нормально, все так делают". Его нынешний личный адвокат Рудольф Джулиани развил эту идею, выдвинув недавно тезис о том, что "нет правды и лжи, а есть правда и альтернативная правда". Поэтому – не может быть наказания (по крайней мере для его подзащитного), ибо все, что не скажет президент – является правдой, хоть и альтернативной. Или даже полностью альтернативной настоящий правде...
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"Вы без меня погибнете!"
В том же интервью Fox News президент Америки, как всегда, искренне и благосклонно похвалил сам себя, заявив, что он "не может себе представить, как можно выгнать с должности человека, который так прекрасно работает" – на этот раз речь шла уже о том, что против него могут начать процедуру импичмента. На самом деле, этот момент является знаковым. До сих пор о возможном импичменте говорили исключительно журналисты тех американских СМИ, которые Трамп называет fake news, а также оппозиционные политики. А после того, как сразу двое ближайших сотрудников президента – Майкл Коэн и Пол Манафорт – официально стали считаться преступниками, над президентом США нависла уже вполне реальная угроза: очень многое из того, что могут рассказать под присягой о нем эти двое, вполне логичным образом приводит именно к досрочному прекращению действия президентских обязанностей и даже возможному судебному процессу.
После показаний Майкла Коэна (слева) и первого приговора для Манафорта (справа) над Трампом нависла реальная угроза импичмента
Вероятно, именно поэтому для Трампа, который до сих пор лишь смеялся над теми, кто пророчил ему импичмент, и призвал спецследователя Роберта Мюллера в Twitter: "Боб, бросай ты это дело, у тебя все равно ничего нет на руках против меня!", подобная возможность становится более реальной. Так вот, он нервничает и угрожает Америке:
Если меня отстранят от президентства – Америку ждет крах всех рынков.
Вполне возможно, что с каждым новым разоблачением, с каждым новым шагом следователей Мюллера и с каждым новым судебным процессом уровень угроз, которые будут нависать над Соединенными Штатами в случае импичмента Трампа, будет повышаться: от эпидемии чумы и холеры до ядерной войны...
Стоит отметить, что до сих пор ведущие члены правящей в США Республиканской партии поддерживали своего президента – по крайней мере большинство из них. Скажем, второй по "весу" республиканский сенатор Джон Корнин заявил, что "люди, которые поступили плохо, которые нарушили закон, должны быть привлечены к ответственности", и четко объяснил, что имеет в виду исключительно Коэна, отнюдь не Трампа. Также один из самых известных адвокатов США – Алан Дершович – считает угрозу импичмента надуманной.
Мы находимся очень далеко от преступления или уголовного дела, которые могли бы быть достойными процесса отстранения от президентской должности,
– убеждал он в интервью все тому же телеканалу Fox News.
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"О мертвом или ничего, или... ничего"
Однако, возможно, сегодня отношение многих республиканцев к Трампу может резко измениться. Дело в том, что президент США не захотел отдать должное одному из самых знаменитых лидеров Республиканской партии – сенатору Джону Маккейну, который скончался в ночь на 26 августа от бластомы мозга, не дожив четырех дней до собственного 82-го дня рождения.
Маккейн принадлежал к наиболее известным членам американского сената. Во время предвыборной кампании он поддерживал Трампа, но потом превратился в крупнейшего его противника. Для абсолютного большинства американцев Маккейн, который выдержал почти шесть лет пыток во вьетнамской тюрьме, был и навсегда останется настоящим American Herо – американским героем. В последние свои дни он не просто недолюбливал, а просто презирал Трампа. В своем завещании он запретил Трампу присутствовать на его похоронах, пригласив взамен Джорджа Буша-младшего, да еще и демократа Барака Обаму, которому в свое время проиграл президентские выборы. Но все это не дает права президенту США отказывать в почете одному из самых горячих патриотов Америки, одному из ее героев.
Трамп отказался достойно почтить память сенатора Джона Маккейна
Зато Дональд Трамп сначала заявил в интервью, что, мол, "Джон Маккейн сидел в плену и поэтому считается героем – а я люблю людей, которые в плен не попадали". Еще, наверное, и тех, кто, как он сам, "откосил" от армейской службы, придумав себе болезнь...
Как пишут сегодня американские СМИ, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и шеф президентского штаба Джон Келли вместе подготовили официальное выказывающее уважение заявление Белого дома, в котором Маккейн назывался героем и упоминались его победы. Но Трамп лично заблокировал этот документ и запретил его обнародовать. Вместо этого он ограничился коротенькой "писулькой" в Twitter: выразил соболезнование семье покойного... и все.
My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 серпня 2018 р.
Не нашел обычно такой разговорчивый президент достойных слов, чтобы признать достижения своего соратника-республиканца.
За подобное поведение он получил целый шквал возмущенных ответов в соцсети – от людей, которые до сих пор ревностно его поддерживали. Американские политики, демократы и республиканцы раздраженно критикуют главу Белого дома. А Марк Коралло, бывший спикер адвокатской группы Трампа, заявил:
Это просто отвратительно.
По его мнению, в такой момент можно было бы ждать от президента США чуть больше, чем простого кивка головой.
Похоже, Дональда Трампа во всем мире по-настоящему интересует только одна личность – он сам. И может так случиться, что это заметят даже самые ярые его сторонники.
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