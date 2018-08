Маккейн – не герой, а взятки – это нормально: новый стресс-тест для США от Трампа

Дональд Трамп все больше похож на человека нервозного и загнанного в угол. Это его состояние становится заметно всем – от ярых противников до столь же ярых поклонников. Недаром известный американский журнал The Time вышел в свет с обложкой, на которой был изображен американский президент в затопленном наводнением Овальном кабинете, где Трамп лихорадочно выгребает на поверхность, покинув свое президентское кресло...

The Time по сути утопил Трампа на своей новой обложке

В течение трех дней хозяин Белого дома успел сделать три, мягко говоря, странных заявления, причем два – в одном-единственном интервью. Общаясь с журналистами самого верного ему телеканала Fox News, он заявил, что его бывший "придворный" адвокат Майкл Коэн, который дал против него показания, на самом деле солгал под присягой. Речь идет о "выплатах за молчание", которые, по словам Коэна, тот предоставил двум бывшим любовницам Трампа (порнозвезде Сторми Дэниэлс и экс-модели Playboy Карен Макдугал), чтобы они не рассказывали о давних интимных связях с главой Белого дома.

Трамп заявил, что, во-первых, эти выплаты были сделаны не по его приказу, а он узнал о них постфактум, после того, как Коэн уже отдал деньги женщинам. Во-вторых, подчеркнул президент, эти деньги были выплачены не из его предвыборного фонда – это, мол, были его собственные средства.

Подобные заявления Трамп делал в собственном Твиттере еще накануне этого интервью. Только Майкл Коэн под присягой дал свои показания, как из Белого дома посыпались твиты.

Если кто ищет себе хорошего адвоката – я бы посоветовал отказаться от услуг Майкла Коэна, – написал Трамп.

If anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don’t retain the services of Michael Cohen!

Или же другие сообщения, вроде таких: "Коэн придумывает себе небылицы, чтобы заключить сделку со следствием". "Я ни о чем не знал – это все охота на ведьм!"

Сомнительна сама идея, что Коэн или кто-нибудь другой пользовался таким всеобъемлющим доверием Трампа, что мог выплачивать из его собственного кошелька значительные денежные суммы, не спросив перед тем согласия владельца. Но откровенно отвратительным кажется послание Трампа о том, что если речь идет о собственных деньгах, то с ними можно делать что угодно. В частности – платить взятки, деньги за молчание и все такое. Такие мысли главы Белого дома могут многое объяснить о правовом мышлении человека, который официально считается гарантом американских законов. Впрочем, Трампу к подобному не привыкать, вспомнить только, как он недавно заявил, что "получать компромат о противниках от россиян – это нормально, все так делают". Его нынешний личный адвокат Рудольф Джулиани развил эту идею, выдвинув недавно тезис о том, что "нет правды и лжи, а есть правда и альтернативная правда". Поэтому – не может быть наказания (по крайней мере для его подзащитного), ибо все, что не скажет президент – является правдой, хоть и альтернативной. Или даже полностью альтернативной настоящий правде...

В том же интервью Fox News президент Америки, как всегда, искренне и благосклонно похвалил сам себя, заявив, что он "не может себе представить, как можно выгнать с должности человека, который так прекрасно работает" – на этот раз речь шла уже о том, что против него могут начать процедуру импичмента. На самом деле, этот момент является знаковым. До сих пор о возможном импичменте говорили исключительно журналисты тех американских СМИ, которые Трамп называет fake news, а также оппозиционные политики. А после того, как сразу двое ближайших сотрудников президента – Майкл Коэн и Пол Манафорт – официально стали считаться преступниками, над президентом США нависла уже вполне реальная угроза: очень многое из того, что могут рассказать под присягой о нем эти двое, вполне логичным образом приводит именно к досрочному прекращению действия президентских обязанностей и даже возможному судебному процессу.

После показаний Майкла Коэна (слева) и первого приговора для Манафорта (справа) над Трампом нависла реальная угроза импичмента

Вероятно, именно поэтому для Трампа, который до сих пор лишь смеялся над теми, кто пророчил ему импичмент, и призвал спецследователя Роберта Мюллера в Twitter: "Боб, бросай ты это дело, у тебя все равно ничего нет на руках против меня!", подобная возможность становится более реальной. Так вот, он нервничает и угрожает Америке:

Если меня отстранят от президентства – Америку ждет крах всех рынков.

Вполне возможно, что с каждым новым разоблачением, с каждым новым шагом следователей Мюллера и с каждым новым судебным процессом уровень угроз, которые будут нависать над Соединенными Штатами в случае импичмента Трампа, будет повышаться: от эпидемии чумы и холеры до ядерной войны...

Стоит отметить, что до сих пор ведущие члены правящей в США Республиканской партии поддерживали своего президента – по крайней мере большинство из них. Скажем, второй по "весу" республиканский сенатор Джон Корнин заявил, что "люди, которые поступили плохо, которые нарушили закон, должны быть привлечены к ответственности", и четко объяснил, что имеет в виду исключительно Коэна, отнюдь не Трампа. Также один из самых известных адвокатов США – Алан Дершович – считает угрозу импичмента надуманной.

Мы находимся очень далеко от преступления или уголовного дела, которые могли бы быть достойными процесса отстранения от президентской должности,

– убеждал он в интервью все тому же телеканалу Fox News.

Однако, возможно, сегодня отношение многих республиканцев к Трампу может резко измениться. Дело в том, что президент США не захотел отдать должное одному из самых знаменитых лидеров Республиканской партии – сенатору Джону Маккейну, который скончался в ночь на 26 августа от бластомы мозга, не дожив четырех дней до собственного 82-го дня рождения.

Маккейн принадлежал к наиболее известным членам американского сената. Во время предвыборной кампании он поддерживал Трампа, но потом превратился в крупнейшего его противника. Для абсолютного большинства американцев Маккейн, который выдержал почти шесть лет пыток во вьетнамской тюрьме, был и навсегда останется настоящим American Herо – американским героем. В последние свои дни он не просто недолюбливал, а просто презирал Трампа. В своем завещании он запретил Трампу присутствовать на его похоронах, пригласив взамен Джорджа Буша-младшего, да еще и демократа Барака Обаму, которому в свое время проиграл президентские выборы. Но все это не дает права президенту США отказывать в почете одному из самых горячих патриотов Америки, одному из ее героев.

Трамп отказался достойно почтить память сенатора Джона Маккейна

Зато Дональд Трамп сначала заявил в интервью, что, мол, "Джон Маккейн сидел в плену и поэтому считается героем – а я люблю людей, которые в плен не попадали". Еще, наверное, и тех, кто, как он сам, "откосил" от армейской службы, придумав себе болезнь...

Как пишут сегодня американские СМИ, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и шеф президентского штаба Джон Келли вместе подготовили официальное выказывающее уважение заявление Белого дома, в котором Маккейн назывался героем и упоминались его победы. Но Трамп лично заблокировал этот документ и запретил его обнародовать. Вместо этого он ограничился коротенькой "писулькой" в Twitter: выразил соболезнование семье покойного... и все.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!