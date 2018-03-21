Маколей Калкин рассказал о том, как потерял девственность

Актер вспомнил свой первый сексуальный опыт. Звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин, который недавно признался, что подвергался издевательствам в детстве, снова сделал поразительное признание.

37-летний актер в недавнем интервью на подкасте Анны Фарис вспомнил свой первый сексуальный опыт и рассказал об интимных подробностях жизни.

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Калкин вспомнил, что первый секс, по его мнению, был рано.

"Мне было около 15 лет, поэтому я думаю, что это было рано", – вспомнил Маколей. Шутя также сказал, что надо начинать с 32, после бракосочетания.

Калкин говорил о потере своей девственности с легким сердцем, но отметил, что это событие было "особым".

"Это не было противно или странно. Мы планировали это. Это было тепло и липко, и я чувствовал себя таким: "Гайз, это странно. Правильно ли я делаю это? "Мы слушали The White Album группы The Beatles в процессе", – сказал Калкин.

Интересно, что Калкин не назвал, с кем он попробовал секс впервые, но известно, что он женился на актрисе Рэйчел Минер, когда ему было 17, поэтому можно предположить, что первой его женой была именно она.

Напомним, что недавно Маколей Калкин изменился до неузнаваемости, удивив изменениями в своей внешности.