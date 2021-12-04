Соответствующее заявление сделали экологические организации. Оно касается Ямало-Ненецкого автономного округа, что в России.

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Маркон запретил французским банкам финансировать "Арктик СПГ-2"

Президент Франции Эммануэль Макрон запретил банкам финансировать проект Новатэка "Арктик СПГ-2" в Ямало-Ненецком автономном округе,

– говорится в сообщении.

Известно, что решение президент принял после того, как экологические организации сообщили, что территория, на которой находится завод по производству сжиженного природного газа, "нагревается в три раза быстрее, чем другие части планеты". Это, считают экологи, может нанести серьезный вред окружающей среде.

Известно, что в проекте участвует французская компания TotalEnergies.

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Что известно об "Арктик СПГ-2"