Макрон думает над тем, чтобы снять санкции с России: встреча Путина с президентом Франции

В летней резиденции французского президента на Лазурном побережье Франции начнется встреча Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. Российские СМИ пишут, что глава Кремля надеется добиться отмены европейских санкций, введенных в ответ на российскую агрессию на востоке Украины. Это будет уже пятая личная встреча Макрона и Путина.

Визит Владимира Путина во Францию ​​является тревожным знаком для Украины. Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал политический обозреватель журнала "Новое время" Иван Верстюк.

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"Я общался с дипломатами украинского Министерства иностранных дел и они рассказали, что французский президент Эммануэль Макрона рассматривает возможность снятия санкций ЕС из России. Я думаю, что одна из тем, которую он будет обсуждать с Путиным, это то, что может дать в обмен на снятие санкций. Что она может предложить реально, а не просто пообещать или задекларировать", – заявил Верстюк.



Владимир Путин

Политический обозреватель также добавил, что санкции Евросоюза против России больше не популярны ни среди электората, ни даже среди экспертной среды. Логика и аргументация примерно такая, что 5 лет санкционного режима не вернули Украине Крым и Донбасс, поэтому возможно нужно что-то менять.

Я не думаю, что Путин сейчас настроен на какие-то уступки. У него самого сейчас сложная ситуация из-за протестов по поводу выборов в московскую городскую думу. Поэтому Путину нужно вернуть украинский вопрос в повестку дня россиян. Вернуть внешнюю политику, чтобы россияне меньше замечали коррупцию и тоталитаризм в своей собственной стране,

– сообщил Иван Верстюк.

"Но если говорить о положительных перспективах для Украины, то я знаю, что Макрон следит очень внимательно за судьбой украинских моряков, которые находятся заключении в России. Этот вопрос не сходит с повестки дня переговоров с Путиным и у других лидеров западных государств. Для Украины это очень хорошо", – добавил Верстюк.

Как украинские моряки попали в плен?25 ноября 2018 года украинские военные планово направлялись в порт Мариуполя. В этот день российские пограничники протаранили их буксир в Азовском море. После россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков, и захватили 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яны Капу".



Вместе с кораблями российские пограничники захватили в плен 24 украинских моряков. Суд оккупированного Крыма арестовал всех пленных моряков, обвинив их в "незаконном пересечении границы". С того момента и до сих пор пленных моряков удерживают в следственных изоляторах Москвы.



25 мая Международный трибунал ООН постановил, что Россия должна освободить 24 пленных украинских моряков и вернуть корабли. Однако, Россия выполнять требования отказалась. 25 июня истек срок, когда Москва могла выполнить этот приказ и отпустить украинцев.



Украинские моряки в плену РФ / Инфографика 24 канала