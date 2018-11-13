Макрон хочет создать единую европейскую армию: появилась категоричная реакция НАТО

Инициатива по созданию европейской армии, которую предложил Эммануэль Макрон, должна действовать только в рамках Альянса. Европейские силы должны усиливать НАТО.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, пише DW.

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Так, в НАТО считают, что предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании европейской армии может усилить обороноспособность Европы. Однако, такая инициатива должна дополнять Альянс.

Когда европейская армия это будет делать, я буду приветствовать такие действия ЕС по обороне,

– сказал Столтенберг.

Также он призвал не ставить под сомнение связи с Вашингтоном и не ослаблять трансатлантический союз.

Напомним, Президент Франции Эммануэль Макрон призывает европейские страны приготовиться к защите от России, Китая и США. Французский президент подчеркнул, что главной жертвой выхода США из договора о ракетах средней и малой дальности с Россией станет Европа и ее безопасность. Он также подчеркнул, что европейские страны не смогут защититься без единой армии.



Со своей стороны, президент США Дональд Трамп резко раскритиковал такое предложение президента Франции Эммануэля Макрона, назвав его "очень оскорбительным".



Впоследствии Макрон пояснил, что обеспечение безопасности Европы исключительно со стороны США является несправедливым. По словам лидера Франции, Европа многое должна делать сама.