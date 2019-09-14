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      Макрон и Меркель будут уговаривать Зеленского уступить Путину, – Кучма

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      Леонид Кучма обеспокоен из-за встречи в " нормандском формате"
      Леонид Кучма обеспокоен из-за встречи в " нормандском формате" / Getty images

      Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма считает, что Франция и Германия, выступающие посредниками в переговорах, будут подталкивать Владимира Зеленского к неприемлемым уступкам России.

      Леонид Кучма в интервью Asociated Press отметил, что у него нет большой надежды,потому что "Зеленский будет один против трех лиц".

      Читайте также: Это будет новая граница России с Украиной, – Кучма о миротворцах на Донбассе

      Кучма считает, что лидеры Франции, Германии и РФ будут говорить об утверждении плана проведения местных выборов в районах, которые контролируют российские вооруженные формирования, без какого-либо надзора со стороны украинского правительства.

      Политик пояснил, что Украина привержена мирным соглашениям, которые она подписала в Минске в 2015 году.

      Давайте придерживаться Минских договоренностей,
      – сказал Кучма

      Все же Украина настаивает на том, чтобы РФ отозвала пророссийских боевиков и вернула украинским войскам контроль над границей, прежде чем проводить там выборы.

      Безопасность на первом месте. Вам нужно вывести войска, вернуть нам границу, и тогда мы проведем свободные выборы,
      – добавил политик.

      Владимир Зеленский заявлял, что местные выборы должны состояться на оккупированном Донбассе, ведь это территория Украины. При этом, они должны проходить только после вывода российских войск и за украинским законодательством.

      Обратите внимание: Пристайко пояснил свои слова о выборах на оккупированном Донбассе

      Что такое "нормандский формат"?
      Формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина ("нормандская четверка"). Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.

      Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем президент России Владимир Путин отказывался от участия в этих переговорах, поэтому остальные стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.

      Новая встреча состоится уже в ближайшее время. Сначала говорилось о дате 16 сентября, но впоследствии РФ перенесла встречу еще на один месяц.

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Новости Франции Новости России Украина – Россия Нормандский формат Новости Украины Новости политики Местные выборы 2020 Леонид Кучма
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