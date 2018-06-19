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Макрон и Меркель обсудили миграционную политику

17 Читати новину українською
Макрон и Меркель поговорили о миграционной политике Европы
Макрон и Меркель поговорили о миграционной политике Европы / podrobnosti.ua

19 июня накануне саммита Евросоюза президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры под Берлином. Главной темой стала миграционная политика, из-за которой правительство Германии оказалось на грани раскола. Ангела Меркель объявила, что Париж и Берлин согласны создать отдельный бюджет для еврозоны.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление Эммануэля Макрона после пресс-конференции.

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Отмечается, что встреча Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель прошла в резиденции правительства Мезеберг на север от Берлина.

Сейчас Европа стоит перед цивилизационным выбором: между теми кто хочет ее раскола и теми, кто хочет, чтобы единая Европа продвигалась вперед, – сказал Макрон.

Сообщается, что ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр высказался еще категоричнее. Он заявил, что Европа "распадается на наших глазах" из-за того, что страны пытаются на своем уровне решить те проблемы, которые должны решаться на общеевропейском.

Теги: Новости политики Єврозона Европа Новости Франции
Источник: 24 Канал
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