Макрон и Меркель обсудили миграционную политику

19 июня накануне саммита Евросоюза президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры под Берлином. Главной темой стала миграционная политика, из-за которой правительство Германии оказалось на грани раскола. Ангела Меркель объявила, что Париж и Берлин согласны создать отдельный бюджет для еврозоны.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление Эммануэля Макрона после пресс-конференции.

Читайте также: Меркель опровергла заявление Трампа о росте преступности

Отмечается, что встреча Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель прошла в резиденции правительства Мезеберг на север от Берлина.

Сейчас Европа стоит перед цивилизационным выбором: между теми кто хочет ее раскола и теми, кто хочет, чтобы единая Европа продвигалась вперед, – сказал Макрон.

Сообщается, что ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр высказался еще категоричнее. Он заявил, что Европа "распадается на наших глазах" из-за того, что страны пытаются на своем уровне решить те проблемы, которые должны решаться на общеевропейском.