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      Макрон и Путин обсудили Керченский кризис в телефонном разговоре, – пресс-служба Кремля

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      Эммануэль Макрон и Владимир Путин
      Эммануэль Макрон и Владимир Путин / Фото из открытых источников

      Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно ситуации в Украине.

      Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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      В частности, президенты беседовали и об инциденте в Керченском проливе. По информации пресс-службы, из этих двух тем стороны продолжили обмен мнениями". Также президенты обсудили сирийский вопрос.

      Пресс-служба Макрона пока ничего не сообщила о таком разговоре.

      Что произошло в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости политики Новости России Новости Франции Эммануэль Макрон Владимир Путин Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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