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"Макрон, не молчи!": в Киеве под посольством Франции митинг в поддержку Сенцова

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В Киеве проходит акция в поддержку Сенцова
В Киеве проходит акция в поддержку Сенцова / РБК-Украина

В Киеве, к зданию посольства Франции в Украине, пришли более 100 человек с призывом повлиять на освобождение удерживаемых в РФ украинских политических заключенных.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Активисты обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону, чтобы он сделал заявление и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с требованием немедленного освобождения Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьмею.


Акция под посольством Франции в Украине / РБК фото

Также отмечается, что митинг провели и возле посольства Германии в Украине. Люди призвали канцлера Германии Ангелу Меркель сделать заявление с призывом президента РФ Владимира Путина освободить Сенцова.

Сообщается, что на ступеньках возле здания посольства активисты составили кусочки хлеба, завернутые в платки, напоминая, что пока Германия покупает у РФ газ, Сенцов голодает в российской тюрьме уже больше двух месяцев.

Отметим, что акция началась на Майдане Независимости.

Будут организованы стримы из других городов и телемосты. Обращаемся всем миром к руководителям иностранных государств с требованием надавить на Путина в вопросе освобождения пленных Кремлем украинцев,
– сообщают организаторы акции в Facebook.

Теги: Новости Киева Ангела Меркель Эммануэль Макрон Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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