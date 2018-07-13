"Макрон, не молчи!": в Киеве под посольством Франции митинг в поддержку Сенцова
В Киеве, к зданию посольства Франции в Украине, пришли более 100 человек с призывом повлиять на освобождение удерживаемых в РФ украинских политических заключенных.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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Активисты обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону, чтобы он сделал заявление и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с требованием немедленного освобождения Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьмею.
Акция под посольством Франции в Украине / РБК фото
Также отмечается, что митинг провели и возле посольства Германии в Украине. Люди призвали канцлера Германии Ангелу Меркель сделать заявление с призывом президента РФ Владимира Путина освободить Сенцова.
Сообщается, что на ступеньках возле здания посольства активисты составили кусочки хлеба, завернутые в платки, напоминая, что пока Германия покупает у РФ газ, Сенцов голодает в российской тюрьме уже больше двух месяцев.
Отметим, что акция началась на Майдане Независимости.
Будут организованы стримы из других городов и телемосты. Обращаемся всем миром к руководителям иностранных государств с требованием надавить на Путина в вопросе освобождения пленных Кремлем украинцев,
– сообщают организаторы акции в Facebook.