22:48
24 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
26°C 12°C
  • пятница
    25°C 16°C
  • суббота
    21°C 13°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Рогозин снова на ракете. День
Вєсті Кремля
22:20, сегодня
Вести.UA. Альтер эго Тимошенко. Клещи в политике
Вєсті.UA
21:39, сегодня
Перегруженные
ЦРУ
09:12, 23 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Макрон после встречи с Путиным: "Я признаю ту же роль, которую Россия сейчас построила для себя"

182 Читати новину українською
Результаты встречи Путина с Макроном
Результаты встречи Путина с Макроном / Пресс-служба Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Париж признает новую роль РФ в международных отношениях, в том числе на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Я также признаю ту же роль, которую Россия сейчас построила для себя и в своем ближайшем окружении, и в некоторых других регионах мира, например, на Ближнем Востоке. Эта вновь приобретенная роль сильного лидера накладывает новую ответственность. И я прекрасно осознаю незаменимую роль России в некоторых международных вопросах", – заявил Макрон.

Читайте также: Встреча Порошенко, Меркель и Макрона: стороны обсудили миротворцев и санкции за выборы в Крыму

В то же время президент Франции отметил, что "Россия должна также соблюдать со своей стороны наши интересы, интересы нашего суверенитета, а также интересы наших партнеров".

Напомним, что 24 мая в российский Санкт-Петербург прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Однако перед этим состоялась встреча Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным.

Теги: Эммануэль Макрон Новости Франции Владимир Путин Новости России Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Наличный курс валют 24 мая: евро продолжает падать, доллар растет
сегодня, 19:35 Наличный курс валют 24 мая: евро продолжает падать, доллар растет
239
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук