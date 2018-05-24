Макрон после встречи с Путиным: "Я признаю ту же роль, которую Россия сейчас построила для себя"

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Париж признает новую роль РФ в международных отношениях, в том числе на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает "РИА Новости".



"Я также признаю ту же роль, которую Россия сейчас построила для себя и в своем ближайшем окружении, и в некоторых других регионах мира, например, на Ближнем Востоке. Эта вновь приобретенная роль сильного лидера накладывает новую ответственность. И я прекрасно осознаю незаменимую роль России в некоторых международных вопросах", – заявил Макрон.

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В то же время президент Франции отметил, что "Россия должна также соблюдать со своей стороны наши интересы, интересы нашего суверенитета, а также интересы наших партнеров".

Напомним, что 24 мая в российский Санкт-Петербург прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Однако перед этим состоялась встреча Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным.