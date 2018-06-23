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Макрон решил, что нужно обидеться, – Яковина

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Макрон сделал 13-летнего подростка
Макрон сделал 13-летнего подростка / www.latimes.com

Эммануэль Макрон на церемонии в память о погибших героях Франции почему-то отругал 13-летнего подростка. Все было так: президент Франции пожимал руки всем присутствующим, а подросток спросил: "Как жизнь, Маню?".

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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По его словам, французское Маню – это сокращенное, дружественная версия имени Эммануэль. Ее употребляют в положительном смысле, обращаясь к хорошему знакомому, парню и т. д. Здесь есть оттенок фамильярности, но это не грубо, ничего ужасного.

Но Макрон обиделся и сказал: "Как ты со мной разговариваешь? Здесь официальное мероприятие, ты должен вести себя уважительно. Валять дурака можно в других местах и в другое время. Я президент". Потом он еще сказал этому парню идти закончить университет, а уже потом начинать выступать,
– рассказал Яковина.

Журналист отметил, что в словах Макрона, в общем, есть смысл. Но во время предвыборной кампании он активно культивировал образ "крутого парня", молодого человека, с которым молодежь может говорить на равных. Он начинал свои письма в правительстве другим министрам со слов: "Привет, дорогой, это Маню". А выступая перед студентами в США, сказал, что правила – это "чушь собачья, их иногда надо нарушать".

Теперь вот выясняется, что нарушать их можно американским детям, но не французским. Этим надо вести себя с господином президентом уважительно. Французы теперь критикуют своего президента за двойные стандарты и вообще считают, что он сильно забронзовел на своем посту,
– сказал Иван Яковина.

Он добавил, что мог же просто ответить этому мальчику: "Дела отлично, учись хорошо и сам скоро будешь на моем месте!". Но почему-то президент решил, что надо "надуться". Теперь вот расплачивается.

Видео полного выпуска "Безумный мир" за 22 июня 2018

 

Теги: Дети Видеоблоги Новости Франции Эммануэль Макрон
Источник: 24 канал
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