Макрон сравнил разговор с Трампом с сосиской: лучше не знать, что внутри

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом и другими мировыми лидерами похожи на сосиски.

Во время пресс-конференции с премьер-министром Израиля Беньяминмином Нетаньяху Макрона попросили объяснить сообщение CNN о том, что телефонный разговор между французским лидером и Трампом на прошлой неделе проходил на повышенных тонах, передает Reuters.

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Позаимствовав знаменитую цитату прусского государственного деятеля 19-го века Отто фон Бисмарка, Макрон воздержался от комментариев о своих беседах с другими мировыми лидерами.

Как говорил Бисмарк, если мы объясним людям, как делают сосиски, вряд ли кто-то захочет их есть. Поэтому мне нравится финальная подача блюда для людей, думаю, комментарии по кухне никак не помогают доставлять пищу или употреблять ее,

– метафорически объяснил французский лидер.

Кроме этого, Макрон добавил, что в Париже не делают лишних комментариев, а просто делают свое дело.

Напомним, президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор на повышенных тонах. По информации СМИ, телефонный разговор между Трампом и Макроном касался торговли и миграционной политики.