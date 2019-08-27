Макрон заявил, что в ближайшее время организует саммит в нормандском формате

После завершения саммита "Большой семерки" президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении в ближайшие недели провести встречу в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе.

Однако конкретной даты встречи он не назвал, сообщается в декларации, опубликованной на сайте администрации французского президента.

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"Франция и Германия в ближайшие недели проведут саммит в нормандском формате, чтобы достичь конкретных результатов", – говорится в сообщении.

Однако Москва снова выдвигает свои условия для встречи лидеров нормандского формата по поводу войны на Донбассе. На этот раз страна-оккупант назвала "разведение сил и средств в зоне конфликта" главным условием проведения саммита.

Смотрите видео об итогах саммита "Большой семерки":

Что известно о встрече лидеров нормандского формата?

Первая встреча представителей стран нормандского формата состоялась 12 июня в Париже. Тогда стороны обсудили ситуацию в Украине. Также лидеры стран "нормандской четверки" обрабатывали дальнейшие шаги по воплощению минских соглашений, прежде всего по прекращению огня. По итогам встречи была достигнута договоренность о "хлебном" перемирии на Донбассе и обмене пленными. Украину на встречах "нормандского формата" представляет заместитель председателя Офиса Президента Вадим Пристайко, а Россию – помощник российского лидера Владислав Сурков.

Впоследствии Пристайко отметил, что в рамках нормандского формата планируют встретиться президенты Украины, России, Германии и Франции. Мероприятие должно пройти в ближайшее время, однако при условии выполнения предыдущих договоренностей "нормандской четверки".

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Однако, после смертельного обстрела украинских позиций на Донбассе, в результате чего погибли четыре украинских морпеха, Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран "нормандской четверки" собраться как можно быстрее. Кроме того, украинский гарант позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и попросил того повлиять на пророссийских боевиков на Донбассе.