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      Макрон заявил, что в ближайшее время организует саммит в нормандском формате

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      Макрона организует встречу в нормандском формате
      Макрона организует встречу в нормандском формате / Getty image

      После завершения саммита "Большой семерки" президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении в ближайшие недели провести встречу в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе.

      Однако конкретной даты встречи он не назвал, сообщается в декларации, опубликованной на сайте администрации французского президента.

      Читайте также: Альтернативы "нормандскому формату" нет, – Путин во Франции с оптимизмом заговорил об Украине

      "Франция и Германия в ближайшие недели проведут саммит в нормандском формате, чтобы достичь конкретных результатов", – говорится в сообщении.

      Однако Москва снова выдвигает свои условия для встречи лидеров нормандского формата по поводу войны на Донбассе. На этот раз страна-оккупант назвала "разведение сил и средств в зоне конфликта" главным условием проведения саммита.

      Смотрите видео об итогах саммита "Большой семерки":

      Что известно о встрече лидеров нормандского формата?

      Первая встреча представителей стран нормандского формата состоялась 12 июня в Париже. Тогда стороны обсудили ситуацию в Украине. Также лидеры стран "нормандской четверки" обрабатывали дальнейшие шаги по воплощению минских соглашений, прежде всего по прекращению огня. По итогам встречи была достигнута договоренность о "хлебном" перемирии на Донбассе и обмене пленными. Украину на встречах "нормандского формата" представляет заместитель председателя Офиса Президента Вадим Пристайко, а Россию – помощник российского лидера Владислав Сурков.

      Впоследствии Пристайко отметил, что в рамках нормандского формата планируют встретиться президенты Украины, России, Германии и Франции. Мероприятие должно пройти в ближайшее время, однако при условии выполнения предыдущих договоренностей "нормандской четверки".

      Интересно! Путина могут пригласить на G7 как гостя, – СМИ

      Однако, после смертельного обстрела украинских позиций на Донбассе, в результате чего погибли четыре украинских морпеха, Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран "нормандской четверки" собраться как можно быстрее. Кроме того, украинский гарант позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и попросил того повлиять на пророссийских боевиков на Донбассе.

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      Теги: Новости Украины Нормандский формат Эммануэль Макрон Новости Франции Украина – Россия Новости политики
      Источник: 24 канал
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