Макс Барских снял провокационный клип с моделью: горячее видео

Один из эпатажных вокалистов украинского шоу-бизнеса Макс Барских представил новый клип на песню "Полураздета". Видео получилось довольно провокационным.

Сеть покоряет новый ролик от Макса Барских. Певец, который вернулся с ежегодного фестиваля "Славянский базар" в Беларуси, поторопился представить клип к песне "Полураздета".

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В ролике артист выглядит очень привлекательно. Темные цвета видео, горячие кадры и полуобнаженная брюнетка с аппетитными формами добавили сексуальности. Кроме этого, Макс Барских обольстительно касается интимных мест девушки, привлекая ее.



Но это не все сюрпризы от певца. В сети он объявил пикантный флеш-моб. Макс Барских призвал своих поклонниц публиковать горячие фото и видео, поставив его хэштег. Самые зажигательные кадры он обещал опубликовать в своем блоге.



"Утро сюрпризов! Лови премьеру клипа "Полураздета"! Танцуй со мной этим летом!" – написал Макс Барских.



Смотрите видео клипа Макса Барского "Полураздета" (18+):