Советник мэра Киева Максим Бахматов заявил, что временно прекращает работу в Киевской городской государственной администрации. Накануне местных выборов он объявил, что идет на так называемые каникулы, потому что те предвыборные процессы, которые он наблюдает, его смущают.

В программе "Есть вопрос" на 24 канале Максим Бахматов отметил, что считает себя не политиком или чиновником, а эффективным управленцем. Поэтому на период разгара политической борьбы из-за местных выборов он взял паузу.

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"Когда начинаются все эти политические истории, я понимаю, что это не про работу, а про словоблудие и "поливанием дерьмом" друг друга. Я таким не занимаюсь, поэтому я взял паузу", – рассказал он.

Советник мэра Киева отметил, что согласовал это решение с Виталием Кличко. И они договорились, что после этих турбулентных историй политического сезона с 1 ноября Максим Бахматов вернется в КГГА. И добавил, что впоследствии он спокойно будет продолжать развивать весь город вместе с Офисом трансформации.

Виталий Кличко и Максим Бахматов / Фото пресс-служба мэра Киева

По его словам, для того, чтобы это было эффективно, чтобы перейти на следующий уровень – уровень стратегических изменений всего КГГА – Бахматову потребуется найти деньги от международных финансовых институтов. Поскольку следующий этап является очень дорогим.

Я, как мудрый советник, понимаю, что лучше мэру на сегодня. И когда мы пришли, у него был рейтинг 19%, сейчас у него рейтинг – 44%,

– отметил Максим Бахматов.

Он считает, что это большая командная работа, и сейчас они с командой могут помогать киевлянам значительно эффективнее.

Также советник мэра города отметил, что Виталий Кличко – политик, фигура национального масштаба, поэтому для него это логично и органично. Зато сам Бахматов себя считает руководителем, эффективным управленцем, а не политическим деятелем.

Что известно о Максиме Бахматове

Максим Бахматов – предприниматель и бывший руководящий партнер инновационного парка UNIT.City. С 2015 по 2017 год был генеральным директором Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ранее назывался ВДНХ – 24 канал).

С 2019 года начал работать в Киевской городской госадминистрации и был советником мэра Виталия Кличко.

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