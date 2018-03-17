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Максим Яровой завоевал бронзовую медаль в лыжных гонках на Паралимпиаде-2018

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Максим Яровой
Максим Яровой / Соцсети

Последняя лыжня гонка на Паралимпийских Играх, которые проходят в Южной Корее, завершилась для Украины "бронзой", которую одержал Максим Яровой на дистанции 7,5 километра среди мужчин в категории "сидя". В общем это уже 21 медаль в активе Украины: 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград.

Первым здесь финишировал хозяин соревнований Син Йой Хьюн, который показал время в 22 минуты и 28,4 секунды. А вторым в свою очередь пришел представитель США Даниэль Кноссен – 22 минуты 33,7 секунды, что в итоге составляет +5 секунд.

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Максим Яровой проиграл лидеру аж 13,5 секунды и продемонстрировал результат в 26 минут 21,3 секунды.

На четвертом месте разместился также украинец – Тарас Радь уступил корейцу 22 секунды, показав время в 22 минуты 50,3 секунды.

Паралимпиада, Яровой, Радь, лыжи, Пхенчан
Паралимпиада-2018: Результаты лыжной гонки среди спортсменов "сидя"

Напомним, в рамках Игр в Пхенчане Максим Яровой уже имеет в своем активе золотую медаль.

Теги: Новости Украины Паралимпиада-2018 Лыжный спорт Новости спорта Паралимпийские игры
Источник: 24 Канал
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