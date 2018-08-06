Максим Мартынюк: экспорт зерновых стабильно пополняет казну

1 июля стартовал новый маркетинговый 2018/2019 год.

Украинские аграрии уже успели поставить на внешние рынки 1,5 млн. тонн зерна. Прошлый сезон пришел к финишу и ознаменовался стабильными финансовыми результатами, которые стали историей, но требуют осмысления.

На своей странице в Facebook первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк провел анализ тенденций в формировании валютной выручки от продажи зерновых культур за границу.

Исходные данные для анализа такие. Фиксируя окончание маркетингового 2017/2018 года, Министерство аграрной политики и продовольствия разместило на своем сайте информацию Государственной фискальной службы по ее итогам: Украиной было продано за границу 39,4 млн тонн зерновых культур, при этом экспортная выручка от реализации составила 6,4 млрд. долларов США. В предыдущем сезоне было отгружено на внешние рынки 43,8 млн. тонн зерна.

Вопрос задачи: почему финансовый результат остался на уровне маркетингового сезона 2016/2017 года. Отвечая на этот вопрос, Максим Мартынюк указал на основную причину такого выравнивания – восстановление мировых цен на зерновые культуры. Исследуя динамику такого роста, он привел данные Государственного комитета статистики, которые указывают на явную тенденцию повышения цен в течение маркетингового периода 2017/2018 года: в сентябре 2017 года стоимость экспортного зерна повысилась на 4,4% в сравнении с данными этого же месяца предыдущего года, а уже в мае 2018 года прирост экспортной цены на зерновые составил 12,1%.

Таким образом, подводит итоги Максим Мартынюк, падение физического экспорта удалось компенсировать увеличением стоимости зерновой продукции. По его словам, 41% всей валютной выручки в Украину составил экспорт сельскохозяйственной продукции 2017 года, при этом зерновые культуры составили почти половину этого объема.

Для справки. Десять стран в мире являются крупнейшими покупателями украинского зерна. Это Египет, Китай, Испания, Индонезия, Нидерланды, Израиль, Тунис, Италия, Саудовская Аравия и Бангладеш. Крупнейшие закупки зерновых в долларах США производят первые пять стран из списка: Египет – 724 млн, Китай – 594 млн, Испания – 459 млн. Индонезия – 375 млн. Нидерланды – 348 млн.

Первую позицию в структуре экспорта заняла кукуруза – 17,8 млн тонн, второе место у пшеницы – 17,2 млн тонн, на третьем месте ячмень – 4,3 млн тонн. Почти вся продукция, что экспортируется, транспортировалась морскими судами. Отгрузка основных объемов проводилась в портах Черноморска, Одессы, Южного, Николаева.