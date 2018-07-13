Максим Мартынюк рассказал, на чем зарабатывают аграрии максимальную прибыль

На своей странице Facebook первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк провел небольшое исследование, чтобы ответить на вопрос – какие культуры приносят производителям сельхозпродукции максимальную прибыль.

По его мнению, оценивать уровень рентабельности зерновых культур следует в среднесрочной перспективе. Выбранный для анализа период с 2013 по 2017 год позволяет свести к минимуму форс-мажорные, конъюнктурные, погодные и другие факторы, которые могут исказить результат оценки доходности в рамках одного сезона.



В результате рейтинг самых прибыльных культур растениеводства возглавил рис, продемонстрировав самую высокую рентабельность за указанный период – 7,069 тысяч гривен на гектар посевной площади.



За рисовой культурой следует кукуруза на зерно, которая, по оценкам Максима Мартынюка, за последние пять лет принесла аграриям прибыль в размере 3,625 тысяч гривен с одного гектара.

Тройку лидеров в списке доходных зерновых замыкает гречка, от реализации которой был получен доход 2,627 тысяч гривен с гектара. Оценивая сегмент гречки, как достаточно сложный и непредсказуемый, первый заместитель отметил резкие скачки рентабельности в течение 5 лет. Интегрированный за весь пятилетний срок суммарный эффект привел к беспрецедентному результату – 51,7% прибыли.



Четвертый результат по полученной прибыли показала пшеница. По словам Максима Мартынюка, эта культура, «имея статус главной культуры в АПК, в течение 5 лет генерировала в среднем 2,275 тысячи гривен прибыли с гектара».



Остальные 6 видов зерновых из 10 культур, признанных самыми прибыльными, заняли следующие позиции:

• горох – принес доход в среднем за пять лет 2,138 тыс грн с га;



• ячмень – имеет доходность за указанный период 1,619 тыс грн с га;



• овес – показал результат в два раза меньше своего предшественника – 0,877 тыс грн с га;



• просо – рентабельность на уровне овса и составляет 0,849 тыс грн с га;



• рожь – производители заработали на этой культуре 0,615 тыс грн с га;



• сорго – завершает рейтинг самых рентабельных зерновых культур за расчетный период и демонстрирует доход в размере 0,506 тыс грн с га.

Подводя итоги, Максим Мартынюк отметил, что структура посевных площадей имеет пропорциональное распределение по доходности культур, выращенных на них. Первый заместитель отметил, что в числе высокорентабельных культур может быть и подсолнечник. Но это только предположение, которое требует подтверждения.