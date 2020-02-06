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      Нефедов развлекался на порно-шоу: в сеть слили видео (18+)

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      Нефедов развлекался на порно-шоу / Скриншот из видео "Страны"

      Председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов посетил элитный киевский клуб Queen. В сеть слили видео, на котором чиновник развлекается в кругу полу голых девушек в эротических масках.

      Соответствующее видео опубликовало издание "Страна". Неизвестно, когда видео было снято и с какой целью. Сейчас мы пытаемся связаться с главой ДМС.

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      Как утверждает "Страна", Нефедов развлекался в "тайной комнате" на вечеринке De Sad. Обычно здесь проходит "порно-шоу". На такую вечеринку можно попасть только по предварительным спискам, анонсы публикуют в соцсетях. Часто в клубе проводят вечеринки в стиле БДСМ.

      Нефедов развлекался на порно-шоу: видео 18+

      Одна из последних вечеринок De Sad прошла 31 января, судя по сообщению клуба в фейсбуке. Посетители оставляют отзывы о клубе Queen в сети.

      Secret Room в ресторане Queen это нечто! Порно-шоу, горы кокаина и много девушек легкого поведения. Всем рекомендую,
      – написал пользователь.

      клуб києва порно-шоу нефьодов
      Отзывы о клубе в соцсетях / Скриншот

      Все, что известно о Максиме Нефедове – читайте в материале 24 канала.

      Что известно о клубе Queen?Киевский клуб Queen принадлежит российскому ресторанному холдингу Bulldozer Group. Владелец – москвич Александр Орлов. На официальном сайте Bulldozer Group указано, что холдинг управляет несколькими десятками ресторанов по всему миру, среди них заведения в России, Украине, Казахстане, Китае и ОАЭ.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Скандал Новости Киева Порно Государственная таможенная служба Максим Нефедов
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