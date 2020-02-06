Нефедов развлекался на порно-шоу: в сеть слили видео (18+)

Председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов посетил элитный киевский клуб Queen. В сеть слили видео, на котором чиновник развлекается в кругу полу голых девушек в эротических масках.

Соответствующее видео опубликовало издание "Страна". Неизвестно, когда видео было снято и с какой целью. Сейчас мы пытаемся связаться с главой ДМС.

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Как утверждает "Страна", Нефедов развлекался в "тайной комнате" на вечеринке De Sad. Обычно здесь проходит "порно-шоу". На такую вечеринку можно попасть только по предварительным спискам, анонсы публикуют в соцсетях. Часто в клубе проводят вечеринки в стиле БДСМ.

Нефедов развлекался на порно-шоу: видео 18+

Одна из последних вечеринок De Sad прошла 31 января, судя по сообщению клуба в фейсбуке. Посетители оставляют отзывы о клубе Queen в сети.

Secret Room в ресторане Queen это нечто! Порно-шоу, горы кокаина и много девушек легкого поведения. Всем рекомендую,

– написал пользователь.



Отзывы о клубе в соцсетях / Скриншот

Все, что известно о Максиме Нефедове – читайте в материале 24 канала.

Что известно о клубе Queen?Киевский клуб Queen принадлежит российскому ресторанному холдингу Bulldozer Group. Владелец – москвич Александр Орлов. На официальном сайте Bulldozer Group указано, что холдинг управляет несколькими десятками ресторанов по всему миру, среди них заведения в России, Украине, Казахстане, Китае и ОАЭ.