Максим Степанов: В Одесской области заработает полноценная система телемедицины

В регионе строят разветвленную систему телемедицины.

Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов. Он отметил, что для этого амбулатории и ФАПы в селах обеспечивают мобильно-диагностическими комплексами. На данный момент уже 148 комплектов передали в 26 районов области.

"Мы уже передали диагностические чемоданчики во все районы. Это означает, что в ближайшее время будет развернута полноценная система телемедицины. Для уединенных сел, где в лучшем случае есть фельдшер, это новое качество услуг", – написал в своем Facebook губернатор Максим Степанов.

По словам Максима Степанова, благодаря этому проекту семейные врачи и фельдшеры могут качественно и быстро проводить диагностику заболеваний пациента даже у него дома. А при необходимости в течение 10-15 минут имеют возможность связаться с профильным врачом для установления точного диагноза.

"Чтобы соединить пациента и врача, в каждой райбольнице сейчас оборудуют кабинеты для работы этой системы. Они будут в составе отделений неотложной помощи, а значит – будут работать круглосуточно", – подчеркивает Максим Степанов.

Губернатор также подчеркивает, что для этого все райбольницы и сельские амбулатории должны быть в онлайне и обеспечены техникой. На данный момент медики, получившие чемоданчики, обучаются всем нюансам их использования.

Напомним, что Одесский регион первым начал тестировать систему телемедицины в 2017 году и является одним из драйверов медреформы по всей стране. А в марте глава Одесской области Максим Степанов был награжден премией "Человек года" в номинации "Региональный лидер года – 2018". Эту награду он получил благодаря ремонту дорог и развитию медицинских и образовательных проектов в области.