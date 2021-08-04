Об этом журналистам рассказал заведующий приемным отделением областной больницы Днепра Игорь Майденко. Также стали известны новые детали этого инцидента.
Это событие Достал папину винтовку: в Днепре 10-летний мальчик прострелил себе ногу
Пуля застряла в ноге
В тот день мальчик остался дома без родителей. За ним тогда должна была ухаживать родственница. Тогда он воспользовался случаем и нашел отцовское ружье.
Врачи провели оперативное вмешательство и достали эту пулю из тела ребенка. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает,
– сказал
Травма оказалась не слишком сильной, поскольку пуля попала и застряла в мягких тканях ноги. Сейчас пострадавший проведет еще несколько дней в больнице и его будут готовить к выписке.
Мальчик, который прострелил себе ногу в Днепре / Скриншот 24 канала
Коротко о событии
- Это произошло в Самарском районе.
- Мальчик нашел оружие в шкафу.
- Это была пневматическая винтовка.
- Почему отец хранил ее именно там – неизвестно.
- В полицию об инциденте сообщили примерно в 18 часов.
- Родителей ребенка привлекли к административной ответственности.
- А именно по статье о невыполнении обязанностей по воспитанию ребенка.
- Она подразумевает штраф от 1 700 до 5 100 гривен.