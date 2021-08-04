В Днепре 10-летний прострелил себе ногу винтовкой отца: понадобилась операция

В Днепре 10-летний мальчик взял папину пневматическую винтовку и выстрелил себе в ногу. Это произошло 3 августа. Врачам пришлось делать ребенку операцию.

Об этом журналистам рассказал заведующий приемным отделением областной больницы Днепра Игорь Майденко. Также стали известны новые детали этого инцидента.

Это событие Достал папину винтовку: в Днепре 10-летний мальчик прострелил себе ногу

Пуля застряла в ноге

В тот день мальчик остался дома без родителей. За ним тогда должна была ухаживать родственница. Тогда он воспользовался случаем и нашел отцовское ружье.

Врачи провели оперативное вмешательство и достали эту пулю из тела ребенка. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает,

– сказал

Травма оказалась не слишком сильной, поскольку пуля попала и застряла в мягких тканях ноги. Сейчас пострадавший проведет еще несколько дней в больнице и его будут готовить к выписке.

Мальчик, который прострелил себе ногу в Днепре / Скриншот 24 канала

Коротко о событии

Это произошло в Самарском районе.

Мальчик нашел оружие в шкафу.

Это была пневматическая винтовка.

Почему отец хранил ее именно там – неизвестно.

В полицию об инциденте сообщили примерно в 18 часов.

Родителей ребенка привлекли к административной ответственности.

А именно по статье о невыполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

Она подразумевает штраф от 1 700 до 5 100 гривен.