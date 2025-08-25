Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. Уголовное производство начали в отношении отца мальчика.

Что известно о трагедии на Бориспольщине?

Сообщение о том, что в доме нашли ребенка с ранением руки и без сознания, поступило в полицию около 16:00.

По предварительной информации, 7-летний мальчик играл с 6-летней соседкой в доме, где проживает. Он взял в руки отцовское охотничье ружье и произвел выстрел в сторону девочки. От полученных травм она скончалась.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия,

– говорится в сообщении.

Следователи Бориспольского районного управления полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины о умышленное убийство.

Отца мальчика задержали. В отношении мужчины начали уголовное производство по фактам злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком и небрежного хранения огнестрельного оружия.

