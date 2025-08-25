На Киевщине 7-летний мальчик во время игры застрелил 6-летнюю соседку из охотничьего ружья
- 7-летний мальчик на Киевщине застрелил 6-летнюю соседку из охотничьего ружья, принадлежавшего его отцу.
- Отца мальчика задержали, открыто уголовное производство за небрежное хранение оружия и невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.
В субботу, 23 августа, в Бориспольском районе Киевской области произошел несчастный случай. 7-летний сосед застрелил 6-летнюю девочку из охотничьего ружья.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. Уголовное производство начали в отношении отца мальчика.
Смотрите также На Харьковщине парни 15 и 20 лет изнасиловали своего 14-летнего знакомого и сняли это на видео
Что известно о трагедии на Бориспольщине?
Сообщение о том, что в доме нашли ребенка с ранением руки и без сознания, поступило в полицию около 16:00.
По предварительной информации, 7-летний мальчик играл с 6-летней соседкой в доме, где проживает. Он взял в руки отцовское охотничье ружье и произвел выстрел в сторону девочки. От полученных травм она скончалась.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия,
– говорится в сообщении.
Следователи Бориспольского районного управления полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины о умышленное убийство.
Отца мальчика задержали. В отношении мужчины начали уголовное производство по фактам злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком и небрежного хранения огнестрельного оружия.
Трагедии с детьми: последние новости
- 20 августа в Санта-Мария-ди-Сала, что на севере Италии, автомобиль сбил 6-летнего украинского мальчика на пешеходном переходе. Из-за полученных травм ребенок скончался в больнице.
- 14 августа в селе Белый Камень Львовской области без признаков жизни в пруду нашли тело ребенка. 4-летний мальчик утонул на территории частного домохозяйства.
- 8 августа в Одесской области без признаков жизни в местном водоеме нашли тело 9-летнего мальчика. Он ушел из дома на детскую площадку, но не вернулся.