Мальчик или девочка: беременная Светлана Тарабарова рассекретила пол первенца

Украинская певица Светлана Тарабарова в восторге от ожидания появления первенца. Поэтому певица не удержала в секрете пол своего первого ребенка.

Об этом звезда рассказала в интервью журналу Viva.

Свою беременность Светлана Тарабарова сперва скрывала. И когда округлившийся живот уже виднелся в стройной артистки, она все же решила рассказать общественности об ожидании первенца. Случилось это на 6-м месяце беременности.

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С того времени певица не скрывает своего восторга и активно публикует милые снимки, демонстрируя свое счастье от беременности.

Я начала пить активированный уголь, следовала рисовой диете. А потом звоню своему врачу, и она интересуется: "Светочка, а вы тест сделали?" Я говорю: "О, отличная идея!" И в четыре утра увидела долгожданные две полоски. Разбудила Лешу в полной эйфории. Конечно, мы уже не заснули: смеялись, плакали, строили планы – в общем, мы были счастливы,

– рассказала Светлана Тарабарова.

Допис, поширений користувачем @tarabarova 24 Тра 2018 р. о 6:03 PDT

Кроме этого, Светлана Тарабарова призналась, что ожидает появления мальчика. Она с мужем, продюсером Алексеем Бондарем, уже придумали имя будущему ребенку, однако не будут разглашать его до появления малыша.

Да, это мальчик! До рождения (имя ребенка, – ред.) нельзя говорить. Плохая примета. Пока мы его называем "пацан",

– добавила Светлана Тарабарова.