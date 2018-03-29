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ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Мальчик, которого насмерть засыпало землей, не хотел лезть в тайник, но дети подняли его на смех

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В одном из сел на Львовщине дети принялись копать то ли блиндаж, то ли землянку. Первые двое детей прошли под землей без приключений. Но, когда шел Артем, эта яма стала могилой для пятиклассника: его засыпало заживо. Из-под земли 10-летнего мальчика вытащили уже мертвым.

Трагедия произошла в конце огорода, за домом. А яму, которая осталась после смертельного случая, до сих пор не засыпали. Здесь вчера десяток местных школьников беззаботно забавлялись: обустраивали подземное убежище. Сначала выкопали две ямы шириной с метр, а между ними взялись прокапывать тоннель. Хозяин двора Владимир говорит: пытался их выгнать отсюда, но дети не слушались.

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Когда же самодельная крыивка была готова, дети решили пробраться через нее. Первые двое ребятишек прошли под землей без приключений. Третий шел Артем. Земля уже начала понемногу осыпаться, и мальчик вернулся обратно. Но толпа школьников подняла его на смех, и тот вернулся под землю.

Он боялся и говорил: я не полезу, потому что оно на меня упадет. Здесь были девушки и парни, и начали с него смеяться: и что ты такой трус. Вот он и полез. Здесь был конец той ямы, и он забрался аж сюда. Здесь голова его была, а тут ноги. Ноги было видно на расстоянии 40 сантиметров. Говорили дети, заглядывали в яму, и ноги двигались,
– рассказал директор сельской школы Роман Бакусько.

Артема присыпало с головой. У детей, которые видели это все своими глазами, не хватило сил самостоятельно вытащить друга из-под завалов земли. Поэтому побежали за помощью к хозяину двора Владимиру. Однако из кучи грунта он вытащил уже бездыханное тело.

"Внук прилетел и говорит: не можем справиться. Я землю туда-сюда – нащупал. Смотрю – голова – и вытаскиваю его. Но уже поздно было", – вспоминает хозяин Владимир.

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Родители других детей говорят, знали о том, что дети копают тоннель на соседском участке. Однако даже предположить не могли, что детские игры могут закончиться трагедией.

День перед тем она говорила, что мы у Ильи копаем бункер. Какой бункер, говорю? Такой – лазить. Если бы это было в лесу, мы бы их оттуда забрали. А это на огороде, мы живем дом в дом. Это же у нас на глазах,
– прокомментировала трагедию Инна, мама подруги погибшего мальчика.

В местной полиции рассматривают дело как несчастный случай.

"Наша задача не искать виновных, а установить истину по делу", – подчеркнул руководитель Радеховского отдела полиции Михаил Спичак.

Семья, которая потеряла 10 летнего сына, воспитывает еще троих детей. Артема похоронят завтра.

Напомним, 28 марта на Львовщине десятилетний мальчик погиб в результате обвала грунта самодельной копанки, которую он с друзьями хотел выкопать неподалеку частного домохозяйства.

Теги: Новости Украины Жертвы Новости Львова
Источник: 24 Канал
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