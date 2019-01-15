Мальчик на Australian Open вызвал искренние овации у публики своим поступком: видео

Во время матча первого круга на Australian Open между японкой Наоми Осакой и полькой Магдой Линетт произошел забавный случай. Помехой продолжению матча стало насекомое.

Во втором сете при счете 5:4 в пользу Осаки на корте появилась насекомое.

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Мальчик, который подает мячи, отчаянно пытался поймать насекомое, чтобы можно было продолжить игру.

Зрители поединка оценили старания болбоя в полтретьего ночи и устроили овации герою.

Отметим, что четвертая ракетка мира Наоми Осака уверенно победила свою менее именитую соперницу со счетом 2:0 (6:4, 6:2). Матч длился меньше часа.

Напомним, что после того, как на открытом чемпионате Австралии по теннису были сыграны матчи первого круга, Украина потеряла одну представительницу. Зато в следующий раунд вышли три наши представительницы.