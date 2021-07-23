"Мать с отчимом привязали меня": мальчик, которого приковали в Кривом Роге, рассказал о побоях

В Кривом Роге 7-летний мальчик сам вызвал полицию и попросил помощи. Мать с отчимом приковали его цепью к батарее и оставили дома одного.

Историю мальчика рассказал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. Он отметил: полиция сталкивается с разным в своей работе, но это особенно тревожный случай.

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"Родители меня унижают, жить дома я не хочу"

Когда экипаж патрульных приехал на вызов, то услышал во дворе плач ребенка. В окне увидели, что мальчика приковали цепью к батарее. Впрочем, двери были закрыты, и сперва полицейские собрались их выламывать. В это время во двор из соседского пришла бабушка малыша.



Мальчик рассказал об издевательствах, которые терпит от родителей / Фото патрульной полиции

Когда мальчика освободили из оков, он рассказал полицейским, что не хочет жить дома. Над ним издеваются мать и отчим, бьют и унижают его.

Что на обвинения ответили родители

Патрульные позвонили родителям мальчика, чтобы выяснить все обстоятельства. Они в свою очередь ответили, что это – проблемный ребенок, который часто убегает из дома. Именно поэтому они решили приковать его цепью к батарее.



Условия, в которых мальчика одного оставили дома / Фото патрульной полиции

Судьбу 7-летнего мальчика в дальнейшем решат соответствующие социальные службы, которые вызвали инспекторы. В отношении родителей – на место вызвали следственно-оперативную группу.

В который раз хочу подчеркнуть, что о домашнем насилии нельзя молчать. Дети не должны жить и воспитываться в условиях насилия в семье,

– подчеркнул Алексей Билошицкий.