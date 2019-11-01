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      "Мальчики для битья": почему и за сколько украинцы принимают участие в российских шоу

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      "Мальчики для битья" – так называют украинских экспертов и политиков, которые ходят на российские шоу и становятся частью пропаганды Кремля. Им организуют телемосты с боевиками, перекрикивают, выключают микрофоны и умышленно ругают. А в некоторых роль такая - нести ерунду.

      Почему они соглашаются и сколько это стоит – смотрите в материале журналистов 24 канала.

      Читайте также: "Слуги народа" тестируют себя на российских каналах, – Цимбалюк

      Ранее депутат из "Слуги народа" с патриотической фамилией Шевченко выступил в эфире российского пропагандистского шоу рядом с боевиками Рамзаном Кадыровым и Денисом Пушилиним. А теперь "слуга народа" жалуется, что русские его подставили.

      Что известно об участии Шевченко в российской программе?
      Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском "Первом канале". Там он, в частности, говорил об украинской армии, формуле Штайнмайера, а также заявил, что "языковой вопрос, который был поднят ультранационалистами, привел к расколу общества".

      Свое участие в эфире российского телевидения он объяснил тем, что хотел донести до граждан РФ прямую позицию украинского народа и власти Украины. Зато в Украине такое решение депутата не поняли. Коллеги нардепа и пользователи сети резко раскритиковали его поведение.

      Выступление Евгения Шевченко на российском телевидении: смотрите видео

      Кто из украинцев выступает на российских шоу

      Однако Шевченко не единственный, кто за годы войны появлялся на российских каналах. С начала войны там бывали экс-регионалы и различные эксперты. В частности, политологи Вячеслав Ковтун, Вадим Карасев, Олеся Яхно и Вадим Трюхан. У последнего, кстати, карьера эксперта по Украине, как минимум, на шоу скандальной пропагандистки Скабеевой закончилась.

      Свое участие с 2015 года в российских шоу Вадим Трюхан оправдывает так: "это площадка для того, чтобы доносить правдивую информацию о том, что происходит в отношениях между Украиной и Россией".

      Вадим Трюхан
      Вадим Трюхан

      Говорит, денег не платили, только покрывали расходы на жилье и транспорт. И, мол, даже что-то у него и получалось доносить до масс.

      Но уровень хамства начал зашкаливать, у меня есть подозрение, что это спланированная акция, чтобы более или менее мощных экспертов оттуда выдавить,
      – говорит политолог.

      Не выдавить, а выставить глупым козлом отпущения, и все это – максимально продуманно. Даже ссоры между экспертами из Украины.

      Также неоднократно на ту сторону правды пытались заманить и журналиста Виталия Портникова, но "не на того нарвались". Признается, что даже предлагали 50 тысяч рублей.

      Читайте также: Шевченко – "полезный идиот", – Минаков о выступлении депутата на российском канале

      Сколько платят украинцам за участие в российских шоу

      Ранее же российские СМИ считали, сколько получают "мальчики для битья" в эфирах таких ток-шоу. Неизвестный в Украине, но очень популярный в России политолог Вячеслав Ковтун, которого пинают во многих таких передачах, имеет около 500 тысяч гривен в месяц.

      Об этом сообщают независимые СМИ по состоянию на 2017 год. Он самый дорогой по версии российских СМИ. Рядовые эксперты – от 4 до 6 тысяч гривен за эфир. Однако сами они этот факт не подтверждают.

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      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новости Украины Новости России Российская пропаганда Украина – Россия Деньги Слуга народа
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