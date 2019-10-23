Мальдивы Порошенко: суд предоставил ГБР доступ к материалам журналистов-разоблачителей

Печерский районный суд Киева предоставил ГБР разрешение на доступ к редакционной коммуникации и другим данным журналистов "Схем", которые рассказывали о скандальной поездке пятого президента Петра Порошенко на Мальдивы. Журналисты возмущаются: непонятно, как это может доказать вину или невиновность Порошенко.

Если редакция предоставит ГБР всю информацию, то суд может разрешить провести обыск, сообщила журналистка проекта "Схемы" Наталья Седлецкая.

К слову: Порошенко снова проигнорировал допрос в ГБР: на этот раз дело касалось поездки на Мальдивы

Сейчас мы консультируемся с адвокатами о том, какие существуют законные юридические инструменты защиты от похожего вмешательства в работу журналистов,

– подчеркнула Седлецкая.

В то же время проект "Свободу не остановить" привел перечень данных, которые должны предоставить журналисты:

весь отснятый материал;

информационные запросы и ответы на них, которые выполнены при готовке указанной передачи;

возможные документальные материалы, подтверждающие присутствие задействованных журналистов, операторов, водителей и других сотрудников во время съемки материала для этой передачи;

другие имеющиеся документальные материалы, касающиеся указанной телепередачи – служебные записки, сообщения, согласование выпуска в эфир, редактирования, утверждения текста телепередачи.

Что известно о скандале с Порошенко и Мальдивами? В 2018 году журналисты проекта "Схемы" распространили информацию, что Порошенко провел на Мальдивах новогодние каникулы, но это не афишировал. Когда дело получило огласку, информацию о поездке подтвердила пресс-служба экс-гаранта. По ее словам, оплачивал Порошенко поездку из собственного кармана, а ничего не говорил об этом из соображений безопасности.



Огромное возмущение у общества вызвала значительная стоимость отдыха президента, а также тот факт, что на время его отпуска страна, де-факто, оставалась в состоянии войны без Верховного главнокомандующего.



Журналисты выяснили, что поездка на Мальдивы стоила Порошенко по меньшей мере 500 тысяч долларов, а на питание из этой суммы было потрачено около 17 тысяч долларов (завтраки – 10 791 доллар, обеды – 4 682 доллара, а ужины – 3 165 долларов). В целом все дополнительные услуги составили 37 тысяч 550 долларов.