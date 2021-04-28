В Днепре во дворе дома обнаружили макет церкви. Его высота чуть больше 2 метров, а рядом есть и другие фигуры из дерева. Оказалось, что "храм" более 10 лет назад построил предприниматель, у которого в соседнем доме был офис. Он это сделал лишь в художественных целях.

Фотографии этого украшения ландшафтного дизайна опубликовала в фейсбуке жительница города Ирина Кальянова. По ее словам, церковь стоит на улице Троицкой.

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Больше о сооружении

Церковь построена на тротуарной брусчатке и высотой примерно 2 метра.

У нее один золотой купол и синяя башня колокольни.

У "храма" есть две пары дверей и они имеют небольшое крыльцо.

Большинство частей церкви сделаны из дерева.

На клумбе рядом есть похожие мельница и колодец.

Кто это построил

Издание gorod.dp.ua сообщило, что в доме, возле которого стоит это сооружение, примерно 10 – 12 лет назад купил квартиру риелтор. Она была ему нужна как офисное помещение.

Предприниматель с согласия соседей начал там создавать деревянный макет храма. На это в целом ушло несколько месяцев. Мини-церковь не является копией реального сооружения и не служила никаким культовым целям.

У церкви полностью закрыты окна и двери, чтобы туда не могли проникнуть животные. Недавно риелтор продал свой офис и за украшением двора начали следить местные жители.

Перекресток рядом с местом, где стоит мини-церковь / Карта Google