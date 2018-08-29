Маленькая девочка поразила сеть роскошными волосами: фото, видео

Пятилетняя девочка Миа Афлало из Тель-Авива стала настоящей звездой Instagram благодаря своим роскошным волосам.

Израильский стилист Саги Дахари помог сделать девочку звездой и ее изображение даже опубликовали на сайте British Vogue.

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Допис, поширений SAGI DAHARY - HAIR (@sagidahary) 25 Бер 2018 р. о 4:16 PDT

Допис, поширений Mia Aflalo Shunem (@miaaflalo) 19 Гру 2017 р. о 7:22 PST

Миа очаровала сеть темными кудрями, красивыми зелеными глазами и веселой улыбкой. На 5-летнюю девочку подписались почти 50 тысяч пользователей.

Допис, поширений Mia Aflalo Shunem (@miaaflalo) 22 Бер 2018 р. о 12:26 PDT

Допис, поширений SAGI DAHARY - HAIR (@sagidahary) 19 Лип 2018 р. о 1:02 PDT

Допис, поширений SAGI DAHARY - HAIR (@sagidahary) 19 Лип 2018 р. о 3:26 PDT