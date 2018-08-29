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ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Маленькая девочка поразила сеть роскошными волосами: фото, видео

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Миа Афлало
Миа Афлало / Фото из Іnstagram

Пятилетняя девочка Миа Афлало из Тель-Авива стала настоящей звездой Instagram благодаря своим роскошным волосам.

Израильский стилист Саги Дахари помог сделать девочку звездой и ее изображение даже опубликовали на сайте British Vogue.

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Миа очаровала сеть темными кудрями, красивыми зелеными глазами и веселой улыбкой. На 5-летнюю девочку подписались почти 50 тысяч пользователей.

 

Теги: LifeStyle Красота
Источник: Daily Mail
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