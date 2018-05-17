Маленькая зарплата опасна для здоровья, – ученые
Британские ученые установили, что маленькая заработная плата влияет на развитие слабоумия в пожилом возрасте.
Соответствующее исследование опубликовали JAMA Psychiatry, пишет MedicalXpress.
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В исследовании приняло участие более 6000 человек, которые проживают в Англии и родились в период с 1902 до 1943 года.
Ученые установили возможные социально-экономические факторы, влияющие на возможность появления сенильной деменции – нейродегенеративного заболевания, которое проявляется в пожилом возрасте.
Исследование показало, что люди, которые родились после 1926 года, отличались уровнем заработка от тех, кто родился раньше. Специалисты установили, что богатство людей в пожилом возрасте снижает риск развития слабоумия. Соответственно, люди с небольшими доходами сильнее страдали от нейродегенеративных заболеваний.
Все потому, что, по словам ученых, средства позволяют человеку быть более социально активным, а это сохраняет их когнитивные функции в течение долгого времени.
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