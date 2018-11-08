"Маленькие женщины": появились первые фото со съемок фильма с участием Эммы Уотсон

Экранизация фильма с участием Эммы Уотсон состоится в 2019 году. Новая лента станет шестой экранизацией величайшего романа. За картину с энтузиазмом взялась американская режиссер Грета Гервиг.

Первый фильм увидел свет в 1994 году. Его трижды номинировали на премию "Оскар", а в составе актеров были звезды мирового уровня: Вайнона Райдер, Сьюзан Сарандон, Кристиан Бэйл, Кирстен Данст и Клэр Дэйнс. Грете Гервиг доверили ответственную миссию – создать еще более лучшую версию романа "Маленькие женщины".

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После первой экранизации было еще четыре попытки воссоздать выдающееся произведение Луизы Мэй Элкотт. Однако ни одна из них не получила того же успеха, как оригинальная лента. В новой кинокартине в главных ролях будут Эмма Уотсон, которая сыграет старшую сестру Мег Марч, Сирша Ронан и Элиза Сканлен. Хотя съемки "Маленьких женщин" начались только этой осенью, ленту уже называют самой ожидаемой премьерой 2019 года.

Официальное фото со съемочной площадки появилось в сети в среду, 7 ноября. На опубликованной фотографии четыре сестры из романа "Маленькие женщины" Маргарет, Джозефина, Элизабет и Эми идут по зимней улице в теплых накидках в стиле 1900-х. Судя по образам актрис, Грете Гервиг неплохо удалось сохранить дух XIX века. В сюжете фильма говорится об истории четырех девушек-сестер, которые родились в бедной семье и ждут отца с войны.



Фото со съемок фильма "Маленькие женщины" / Vogue Italy

Первые фото со съемочной площадки киноленты появились еще в начале октября. Звезда "Гарри Поттера" гармонично смотрелась в образе своей героини в костюме крестьянки.



Эмма Уотсон на съемках фильма "Маленькие женщины" / The Daily Mail



Фото со съемочной площадки / The Daily Mail

В США премьера фильма состоится в рождество 25 декабря 2019 года, но когда состоится прокат в украинских кинотеатрах, пока что неизвестно.

Напомним, что фильм Греты Гервиг "Леди Птицы" был номинирован на премию "Оскар-2018" в категориях "Лучший фильм", а Сирша Ронан, которая сыграла главную роль, в номинации "Лучшая актриса".