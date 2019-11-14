Маленький мальчик бросил бутылку с посланием в океан: через 9 лет ему пришел ответ

Десятилетний Макс Вреденбург из американского города Рокпорт, что в Массачусетсе, в 2010 году бросил в Атлантический океан бутылку с запиской внутри. Неожиданно – через 9 лет после этого ему пришел ответ.

В своем послании Макс написал краткую информацию о себе. Также мальчик указал свой адрес, чтобы тот, кто найдет послание, мог ответить. Об этом пишет CNN.

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Я люблю яблоки. Мне нравится пляж. Мой любимый цвет – синий. Я люблю животных, машины и космос,

– говорилось в послании мальчика, которое он вместе с отцом бросил в Атлантический океан.

Девять лет спустя Максу неожиданно пришел ответ. Парень уже учится в колледже и даже забыл про свою детскую выходку. Однако отец прислал ему письмо, которое пришло на домашний адрес в ответ на послание. Его отправил мужчина, которого зовут Г. Дюбуа.

Посланию потребовалось девять лет, чтобы преодолеть шесть тысяч километров, которые разделяют нас. Ты сильно вырос за это время: с 10 до 19 лет,

– говорится в письме неизвестного мужчины.

On August 21, 2010 I threw a message in a bottle into the ocean from a beach in Rockport, MA. On October 10, 2019 that letter was found on the beach in France. I am mind blown. 9 years. pic.twitter.com/Af2tEwoQtq — māx (@VredenburghMax) November 8, 2019

Так, детское послание в бутылке от восточного побережья США пропутешествовало к западным берегам Франции.



Послание преодолело весь Атлантический океан и пристало к берегам Франции (от Рокпорта до Конти Ле Бена)

Макс Вреденбург хочет связаться с Дюбуа и поблагодарить его за ответ.