Маленький мальчик бросил бутылку с посланием в океан: через 9 лет ему пришел ответ
Десятилетний Макс Вреденбург из американского города Рокпорт, что в Массачусетсе, в 2010 году бросил в Атлантический океан бутылку с запиской внутри. Неожиданно – через 9 лет после этого ему пришел ответ.
В своем послании Макс написал краткую информацию о себе. Также мальчик указал свой адрес, чтобы тот, кто найдет послание, мог ответить. Об этом пишет CNN.
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Я люблю яблоки. Мне нравится пляж. Мой любимый цвет – синий. Я люблю животных, машины и космос,
– говорилось в послании мальчика, которое он вместе с отцом бросил в Атлантический океан.
Девять лет спустя Максу неожиданно пришел ответ. Парень уже учится в колледже и даже забыл про свою детскую выходку. Однако отец прислал ему письмо, которое пришло на домашний адрес в ответ на послание. Его отправил мужчина, которого зовут Г. Дюбуа.
Посланию потребовалось девять лет, чтобы преодолеть шесть тысяч километров, которые разделяют нас. Ты сильно вырос за это время: с 10 до 19 лет,
– говорится в письме неизвестного мужчины.
Так, детское послание в бутылке от восточного побережья США пропутешествовало к западным берегам Франции.
Послание преодолело весь Атлантический океан и пристало к берегам Франции (от Рокпорта до Конти Ле Бена)
Макс Вреденбург хочет связаться с Дюбуа и поблагодарить его за ответ.