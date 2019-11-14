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      Маленький мальчик бросил бутылку с посланием в океан: через 9 лет ему пришел ответ

      54 Читати новину українською
      На послание в бутылке пришел ответ
      На послание в бутылке пришел ответ / Иллюстративное фото

      Десятилетний Макс Вреденбург из американского города Рокпорт, что в Массачусетсе, в 2010 году бросил в Атлантический океан бутылку с запиской внутри. Неожиданно – через 9 лет после этого ему пришел ответ.

      В своем послании Макс написал краткую информацию о себе. Также мальчик указал свой адрес, чтобы тот, кто найдет послание, мог ответить. Об этом пишет CNN.

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      Я люблю яблоки. Мне нравится пляж. Мой любимый цвет – синий. Я люблю животных, машины и космос,
      – говорилось в послании мальчика, которое он вместе с отцом бросил в Атлантический океан.

      Девять лет спустя Максу неожиданно пришел ответ. Парень уже учится в колледже и даже забыл про свою детскую выходку. Однако отец прислал ему письмо, которое пришло на домашний адрес в ответ на послание. Его отправил мужчина, которого зовут Г. Дюбуа.

      Посланию потребовалось девять лет, чтобы преодолеть шесть тысяч километров, которые разделяют нас. Ты сильно вырос за это время: с 10 до 19 лет,
      – говорится в письме неизвестного мужчины.

      Так, детское послание в бутылке от восточного побережья США пропутешествовало к западным берегам Франции.


      Послание преодолело весь Атлантический океан и пристало к берегам Франции (от Рокпорта до Конти Ле Бена)

      Макс Вреденбург хочет связаться с Дюбуа и поблагодарить его за ответ.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости США Дети и несовершеннолетние Курьезные новости Новости Франции
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