Маленькое пятно на карте, которое предали все, – циничная фраза пропагандиста Кремля об Украине

Российский пропагандист Владимир Соловьев назвал Украину "маленьким пятнышком на карте мира" и добавил, что вид нынешней территории государства – заслуга Советского Союза и Российской империи.

Своим специфическим знанием истории и возмутительным заявлением кремлевский пропагандист отметился во время собственного политического ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", которое выходит в эфире телеканала "Россия-1".

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Так, Соловьев сказал, что без России Украина вообще бы не существовала в пределах нынешних территорий. После этого пропагандист решил по-своему трактовать исторические процессы. Он заявил, что территория Украины выросла во времена СССР и Российской империи.

Если вы себе придумываете историю Украины, то это будет печальная история маленького пятна на карте, которое предали все. В первую очередь, напомню, –поляки, когда продали Киев русскому царю,

–отметил пропагандист Кремля.

Отметим, что такие заявления российских журналистов – не редкость. Событиям в Украине в РФ посвящают целые телепрограммы, которые часто превращаются в "сборник" фейков, оскорбительных заявлений и обвинений. До недавнего времени таким контентом особенно выделялась программа российской пропагандистки Ольги Скабеевои. Она в свое время успела сделать интервью с погибшей студенткой в ​​Керчи, рассказать россиянам о дефиците соли в Украине и пожелать украинцам "подавиться своим Томосом".

За это украинские военные даже в шутку наградили Скабееву грамотой "за самоотверженность и стойкость, проявленные при создании и донесении фейков зрителям, образцовое выполнение задания по пиару Вооруженных Сил Украины и НАТО, низкий профессионализм и пренебрежение принципами профессии "журналист".

Пропагандист Кремля Соловьев отличился циничным заявлением об Украине: видео