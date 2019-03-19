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      Маленькое пятно на карте, которое предали все, – циничная фраза пропагандиста Кремля об Украине

      39 Читати новину українською
      Владимир Соловьев
      Владимир Соловьев / Фото из открытых источников

      Российский пропагандист Владимир Соловьев назвал Украину "маленьким пятнышком на карте мира" и добавил, что вид нынешней территории государства – заслуга Советского Союза и Российской империи.

      Своим специфическим знанием истории и возмутительным заявлением кремлевский пропагандист отметился во время собственного политического ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", которое выходит в эфире телеканала "Россия-1".

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      Так, Соловьев сказал, что без России Украина вообще бы не существовала в пределах нынешних территорий. После этого пропагандист решил по-своему трактовать исторические процессы. Он заявил, что территория Украины выросла во времена СССР и Российской империи.

      Если вы себе придумываете историю Украины, то это будет печальная история маленького пятна на карте, которое предали все. В первую очередь, напомню, –поляки, когда продали Киев русскому царю,
      –отметил пропагандист Кремля.

      Отметим, что такие заявления российских журналистов – не редкость. Событиям в Украине в РФ посвящают целые телепрограммы, которые часто превращаются в "сборник" фейков, оскорбительных заявлений и обвинений. До недавнего времени таким контентом особенно выделялась программа российской пропагандистки Ольги Скабеевои. Она в свое время успела сделать интервью с погибшей студенткой в ​​Керчи, рассказать россиянам о дефиците соли в Украине и пожелать украинцам "подавиться своим Томосом".

      За это украинские военные даже в шутку наградили Скабееву грамотой "за самоотверженность и стойкость, проявленные при создании и донесении фейков зрителям, образцовое выполнение задания по пиару Вооруженных Сил Украины и НАТО, низкий профессионализм и пренебрежение принципами профессии "журналист".

      Пропагандист Кремля Соловьев отличился циничным заявлением об Украине: видео

       

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Украина – Россия Новости России Журналисты Российская пропаганда Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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