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      "Малиновский и "Генк" имеют договоренность": агент украинца опроверг трансферные слухи

      48 Читати новину українською
      Руслан Малиновский
      Руслан Малиновский

      Агент футболиста сборной Украины Руслана Малиновского Сергей Серебренников опроверг информацию о возможном переходе украинца в Милан зимой.

      24 Канал писал, что по данным СМИ, 25-летний хавбек уже начал вести переговоры с "россонери", а информация о возможном переходе Малиновского в "Рому" не соответствует действительности.

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      Я не знаю, кто запускает эти слухи. Более того, есть договоренность, что Малиновский к лету никуда не переходит. Он игрок Генка. У клуба есть договоренность со всеми игроками, они никого не хотят отпускать, потому что борются за чемпионство. Поэтому вся информация, которая муссируется – безосновательна,
      – цитирует Серебренникова "Футбол 24".

      В нынешнем сезоне украинец сыграл в 17 встречах за "Генк", отметившись при этом 7 раз и сделав 5 результативных передач.

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      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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