Малиновский мощным ударом забил за "Генк": видео

Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский снова отличился забитым голом.

В матче 19-го тура чемпионата Бельгии с "Остенде" Малиновский снова забил дальним ударом.

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На 33-й минуте украинец освободился от опеки и забил прямым ударом из-за пределов штрафной площадки.

В этом сезоне это его 8-й гол в чемпионате Бельгии, также он оформил 5 результативных передач.

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