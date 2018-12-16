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      Малиновский мощным ударом забил за "Генк": видео

      71 Читати новину українською
      Гол Малиновского
      Гол Малиновского / Сегодня

      Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский снова отличился забитым голом.

      В матче 19-го тура чемпионата Бельгии с "Остенде" Малиновский снова забил дальним ударом.

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      На 33-й минуте украинец освободился от опеки и забил прямым ударом из-за пределов штрафной площадки.

      В этом сезоне это его 8-й гол в чемпионате Бельгии, также он оформил 5 результативных передач.

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      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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