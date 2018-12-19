Малиновский рассказал о переезде в Италию

Лидер сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский прокомментировал слухи о своем возможном трансфере.

Футболист в комментарии изданию "Команда" заявил, что пока ничего конкретного о своем трансфере сказать не может.

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"Понимаю, что украинских болельщиков сейчас интересует все то, что пишут по поводу моего возможного ухода из "Генка". Я читал, что упоминаются "Милан", "Рома", но ничего конкретного сказать не могу", – рассказал Руслан.

Малиновский повторил слова агента Сергея Серебренникова, который сказал, что "зимой "Генк" не собирается никого отпускать. Мы сейчас лидируем в чемпионате, и у клуба очень амбициозные планы".

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