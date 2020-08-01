Малюська показал платные камеры в Одесском СИЗО: фото и цены удобств
В Одесском СИЗО открыли две платные камеры с ремонтом, кондиционером и бойлером. Фото с камер опубликовал в сети министр юстиции Денис Малюська.
Платные камеры в Одесском СИЗО
В Одессе начинают работать две платные камеры, одна для двух людей, другая – для трех, написал в фейсбуке Денис Малюська.
Читайте также Пиво, виски, телефоны и селфи: как живут задержанные в Ужгородском СИЗО – фото
Министр пошутил, что цены в СИЗО в курортной Одессе "стабильные независимо от сезона".
Сколько стоит платная камера
- сутки – 985 гривен;
- неделя – 3502 гривен;
- месяц – 4093 гривен.
Дело в том, что весь Киев отдыхает в Одессе, а платных камер там не было. Столичные жители могли чувствовать дискомфорт. Ну, а мы клиентоориентированные,
– добавил Малюська.
На фото заметно, что камеры с ремонтом, кондиционером и бойлером.
Платная камера в Одесском СИЗО / Фейсбук Дениса Малюськи
VIP-камеры появились и в Николаеве
Министр также сообщил, что 1 августа открыли платные камеры и в Николаеве. Сутки в следственном изоляторе стоит 452 гривен, неделя – 1540 гривен, месяц – 3666 гривен.
Сертификаты на платные камеры можно приобрести по ссылке.
Обратите внимание Подарочные сертификаты в СИЗО: Малюська признался, как возникла идея
Что известно о платных камерах в СИЗО
- Кабинет Министров 22 апреля поддержал введение платных камер в следственных изоляторах. Человек может за определенную плату получить улучшенные бытовые условия и питание.
- Эти деньги направляются в специальный фонд. В дальнейшем их используют для проведения текущих и капитальных ремонтов помещений следственных изоляторов.
- Экспериментальный проект планируют завершить до 31 декабря 2021 года.