В Одесском СИЗО открыли две платные камеры с ремонтом, кондиционером и бойлером. Фото с камер опубликовал в сети министр юстиции Денис Малюська.

Платные камеры в Одесском СИЗО

В Одессе начинают работать две платные камеры, одна для двух людей, другая – для трех, написал в фейсбуке Денис Малюська.

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Министр пошутил, что цены в СИЗО в курортной Одессе "стабильные независимо от сезона".

Сколько стоит платная камера

сутки – 985 гривен;

неделя – 3502 гривен;

месяц – 4093 гривен.

Дело в том, что весь Киев отдыхает в Одессе, а платных камер там не было. Столичные жители могли чувствовать дискомфорт. Ну, а мы клиентоориентированные,

– добавил Малюська.

На фото заметно, что камеры с ремонтом, кондиционером и бойлером.

Платная камера в Одесском СИЗО / Фейсбук Дениса Малюськи

VIP-камеры появились и в Николаеве

Министр также сообщил, что 1 августа открыли платные камеры и в Николаеве. Сутки в следственном изоляторе стоит 452 гривен, неделя – 1540 гривен, месяц – 3666 гривен.

Сертификаты на платные камеры можно приобрести по ссылке.

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Что известно о платных камерах в СИЗО