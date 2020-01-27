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      Малюська снова неожиданно посетил СИЗО: на этот раз министр обратил внимание на Одессу – фото

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      Одесское СИЗО глазами главы Минюста Дениса малюська / Facebook-страница Дениса Малюськи

      Министр юстиции Денис Малюська без предупреждения посетил СИЗО в Одессе. Как отметил чиновник, он специально выбирает сложные и проблемные учреждения. Также он рассказал об условиях, в которых находятся удерживаемые.

      О своем визите в Одесское СИЗО Малюська сообщил в Facebook. Он, в частности, отметил, что здание и условия содержания здесь (как и почти везде), мягко говоря, желают лучшего. В то же время работники СИЗО проживают и работают в условиях, не намного лучших, чем условия заключенных. Глава Минюста отметил, что это нужно исправлять как можно быстрее.

      Обратите внимание! В Минюсте анонсировали распродажу украинских тюрем

      Также Малюська подчеркнул, что здесь, как и в других подобных заведениях, находится много людей, смысла для содержания которых он не видит. Поэтому его министерство в течение следующих двух – трех месяцев планирует подать законопроект, который позволит отфильтровать из тюрем тех, чье пребывание там неуместно.

      В качестве примера таких заключенных он привел: 

      • Женщину, которую осудили за хозяйственное преступление. Находится она в Одесском СИЗО с 2014 года, а уголовное производство в отношении нее продолжается аж с 2008 года.
      • 17-летнего парня, который обвиняется в краже. Ранее он уже был осужден за аналогичное преступление, но получил условный срок.
      • Мужчину, которого обвиняют в мошенничестве, а именно в невозврате долга по расписке. Его дело просматривает уже третий состав суда первой инстанции. 

      Министр юстиции Малюська посетил Одесское СИЗО 

      Что касается других проблем, которые увидел Малюська, то это:

      • Нет ни одного понятного решения проблемы наркозависимых лиц. На метадоновой заместительной терапии находится только один человек на все СИЗО. Однако наркозависимых там – намного больше.
      • Один из заключенных пожаловался на запрет использования игровых консолей и приставок. Глава Министерства юстиции говорит, что также не понимает этот запрет. Если не получит должной аргументации, то уже в ближайшие дни намерен ее снять.
      • Взрослые мужчины месяцами (иногда годами) сидят в маленьких камерах и выходят только на час в сутки прогуляться в тесном дворике. Им нужно чем-то себя занять в течение этих суток. А книги и телевизор – не всегда достаточный выход. Условия для занятия физическими упражнениями тоже далеко не идеальны.

      ​Интересно! Лучше сделать там музей, – Минюст хочет снести Лукьяновское СИЗО в Киеве

      Заметим, что 19 января Денис Малюська посетил одно из самых известных СИЗО в Украине – Лукьяновское в Киеве. Накануне визита министра активисты обнаружили здесь ряд шокирующих нарушений. Чиновника также поразили условия содержания заключенных, поэтому он поручил как можно быстрее разработать четкие правила размещения людей.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Денис Малюська Министерство юстиции СІЗО Новости Одессы
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