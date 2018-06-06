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Малолетний ребенок погиб, прикоснувшись к железной лестнице на Днепропетровщине

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6-летнюю девочку смертельно ударило током в ее же доме
6-летнюю девочку смертельно ударило током в ее же доме / Соцсети

Накануне в поселке городского типа Подгородное на Днепропетровщине 6-летняя девочка дотронулась до металлических конструкций лестницы в доме, в результате чего получила смертельный удар электротоком.

Об этом сообщает пресс-служба компании "ДТЭК Днепровские электросети".

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"В доме №13 на улице Рабочей под напряжение попал ребенок. Девочку 2012 года рождения бригада скорой помощи доставила в 6-ю городскую больницу, где она вскоре скончалась. Сейчас Нацполиция и прокуратура проводят расследование причин этого инцидента", – отмечают представители предприятия.

По предварительным данным, как подчеркивают в компании, к трагедии привела неисправная проводка в сетях домовладения.

"Напряжение поступало к проводам ввода внутридомовых сетей, которые отходили и находятся в неудовлетворительном состоянии, с многочисленными повреждениями гофры и изоляции", – добавляют в "ДТЭК Днепровские электросети".

В то же время отмечается, что балансовую ответственность за домовые сети несет потребитель, но технические специалисты компании готовы включиться в расследование и оказать максимальную техническую поддержку для установления обстоятельств инцидента.

Также в связи с трагическим событием компания обратилась к жителям области с призывом соблюдать правила электробезопасности.

"ДТЭК Днепровские электросети" выражают глубокое соболезнование родным и близким погибшего ребенка", – добавляют на предприятии.

Напомним, недавно в Одессе 18-летний парень забрался на крышу поезда, чтобы сделать эффектное фото, но в итоге потерпел поражение электротоком и был госпитализирован с ожогами.

Теги: Новости Украины Электроэнергия Жертвы Несовершеннолетние Дети Новости Днепра
Источник: 24 Канал
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