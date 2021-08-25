Малыш обжегся о памятник в центре Одессы: понадобилась скорая

В сквере Городской сад маленький мальчик упал на памятник и получил ожоги конечностей. Это произошло, потому что во время жары постамент очень сильно нагревается. После инцидента, туда вызвали скорую помощь.

Мать малыша Виктория Вакулевская обнародовала фото, на которых хорошо видны повреждения. Она написала об этом событии в своем фейсбуке.

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Ребенок, который обжегся об памятник в Одессе / Фото Виктории Вакулевской

Оступился и упал

По словам женщины, ребенок имеет ожоги 2 степени на всех конечностях. На руках обожженные ладони, а на ногах колени. В этот момент малыш был в парке вместе с бабушкой.



Колени мальчика после падения на памятник в Одессе / Фото Виктории Вакулевской

Мальчик оступился и упал на колени на памятник "Одесское время". После инцидента сразу вызвали скорую и врачи оказали первую медицинскую помощь.



Памятник "Одесский час", где обжегся мальчик / Фото УСИ

Читайте полный текст сообщения матери пострадавшего Виктории Вакулевской:

Хочу предупредить мам с маленькими детками, которые гуляют или собираются гулять в Городском саду! Остерегайтесь памятника возле часов в это жаркое время. Где кошечки, собачки. Там металл очень сильно прогревается. Мой ребенок сегодня вырвал руку из бабушкиной и оступился, упал на червереньки. В результате ожоги на всех 4 конечностях второй степени. Пришлось вызывать скорую. Слава богу она приехала очень быстро. Наверное за 4 минуты. Правда, вез ужасно ((

Берегите себя и своих родных!